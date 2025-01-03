От тепла до холода один шаг - Прогноз погоды на выходные в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 4 января, на севере, востоке и юге Костанайской области, по прогнозам синоптиков, возможны осадки, гололед, а в некоторых районах туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6, днём -3...+2 градуса.
Фото Олега ПАКА
В Костанае осадки маловероятны. Ночью -2...-4, днём 0...-2 градуса.
В воскресенье, 5 января, днём на западе и севере области осадки, гололед, ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере, востоке и юге возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7, днём 0...-5 градусов.
В Костанае днём осадки, метель, ветер порывистый 15-20 м/с. Ночью -3...-5, днём -1...-3 градуса.
- Погода формируется под влиянием ложбины циклона, с 6 января возможно понижение температурного режима, - пояснила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ.
В понедельник, 6 января, на севере, востоке и юге Костанайской области снег и метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с.
В Костанае без осадков. Ночью -10...-15, днём -8...-10 градусов.
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