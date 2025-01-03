Рождественские и новогодние дни идут чередой. Где праздник, там и угощения особенные. Когда-то пряники не только на стол ставили, но и на елку вешали в качестве украшения. Те, которые испекла Elenna Alatariel, стол точно украсят. Читайте рецепт.

Вот они - имбирные пряники с сахарной глазурью

Elenna уточнила, что по нему получаются именно имбирные пряники, пухленькие такие, а не печенье, которое тонкое и хрупкое.

- Я, как обычно, все делала строго по рецепту, - рассказала она, - не положила в тесто только кардамон, потому что его просто не было. А гвоздику класть не стала из-за ее «суровости». Еще ремарка по поводу кастрюли, не обязательно брать уж очень высокую. Тесто при взаимодействии меда и соды, конечно, поднимается, но не убегает.

В кастрюлю надо положить масло, мед, сахар, соль, специи. Поставить на малый огонь, растопить содержимое, помешивая, когда масса приобретет жидкую консистенцию, добавить соду. Масса после этого вспенится, дайте ей немного остыть.

Яйца взбить, добавить к теплой смеси, все перемешать до однородности. Просеянную муку добавлять порционно, каждый раз хорошо перемешивая. Это удобно делать деревянной лопаткой.

- Я вымешивала ложкой, - написала Elenna, - к концу процесса она с некоторым усилием уже шла, но руками месить все равно не выйдет. Тесто получается не очень густое, хорошо, что авторы рецепта предупредили об этом. Иначе я бы принялась добавлять муку, а этого совсем не надо. Переложила тесто в пищевую пленку и отправила в холодильник на ночь. В рецепте написано, что достаточно было бы часа на 3.

Разогреть духовку до 180 градусов. Охлажденное тесто раскатываем толщиной примерно 0,5 см, вырезаем выемками для печенья фигурки. Выкладываем изделия на застеленный пергаментом или силиконовым ковриком противень, делая отступы между будущими пряниками, так как тесто поднимется. Выпекаем 7-8 минут.

Готовые можно украсить сахарной глазурью, наш автор работал с ней, а в следующий раз обещает попробовать на пряниках растопленный в сливках белый шоколад (ганаш).

А так выглядят пряники с ганашом

Ингредиенты

100 г сахара, 100 г меда, 150 г сливочного масла (лучше 82,5%), щепотка соли, 1/4 ч. л. ванилина, 1/2 ч. л. молотого имбиря, 1/3 ч. л. кардамона, 1 ч. л. корицы, (по желанию можно добавить молотую гвоздику и мускатный орех), 1 ч. л. (с горкой) какао, 1/2 ч. л. соды, 2 яйца 350 г муки.

Фото Elenna Alatariel