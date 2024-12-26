После вмешательства Антикора финансирование футбольных клубов сокращено в Туркестанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Жетысуской областях, сообщает Bes.media.

Фото - ФК "Тобол"

После провального выступления на Олимпийских играх, последовавшей критики и анализа коррупционных рисков Минспорта пересмотрело бюджет, выделяемый на развитие профессионального и массового спорта. В 2023 году на массовый спорт из бюджета было выделено 35 млрд тенге, а на профессиональный – почти в 10 раз больше (340 млрд тенге). В этом году разница в финансировании была уже не столь значительной:

на массовый спорт направили 195,4 млрд тенге;

на профессиональный – 185,5 млрд тенге.

В регионах финансирование профессионального спорта сократили на 4,6 млрд тенге (с 12,1 до 7,5 млрд):

в Шымкенте – на 4,2 млрд;

в Акмолинской области – на 242 млн;

в Туркестанской области – на 86 млн;

в Павлодарской области – на 58,5 млн;

в Абайской области – на 38 млн;

в Восточно-Казахстанская области – на 2 млн.

По данным Антикора, возмещено в бюджет 1,3 млрд тенге, необоснованно затраченных на фиктивные спортивные мероприятия и надбавки к зарплатам. В числе нарушителей оказались Астана, Алматы, Костанайская и Туркестанская области.

На 2,2 млрд тенге сократили финансирование футбольных клубов.

- К примеру, Туркестанская область – на 1 млрд, Акмолинская область – на 390 млн, Костанайская область – на 350 млн, Павлодарская облать – на 300 млн, Жетысуская – на 146,2 млн, – сообщили в Антикоре.

По итогам Олимпийских игр-2024 в Париже Казахстан занял 43-е место в общем зачёте. При этом Узбекистан, Грузия и Украина, вкладывая в спорт меньшие деньги, продвинулись вперёд, оставив Казахстан в конце списка. Тогда звучали мнения, что проблема в плохой организации массового спорта, на развитие которого меньше выделяется денег, чем на профессиональный.

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