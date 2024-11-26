В 2023 году ФК "Тобол" в одностороннем порядке расторгнул контракт со своим игроком Павлом Забелиным, бывшим полузащитником сборной Беларуси.

Павел Забелин / фото из инстаграм-аккаунта ФК "Тобол"

В Сети стали распространяться сообщения о том, что по договору клуб обязан был уведомить футболиста за 5 дней до расторжения, но сделал это за 3 дня. В публикациях отмечается, что Забелин обратился в Палату по разрешению споров ФИФА, которая обязала "Тобол" выплатить игроку 66 112 606 тенге бонусов и остаточной суммы контракта.



- 66 миллионов - это слухи, - ответил корреспонденту "НГ" пресс-секретарь ФК "Тобол" Каскырбай КОЙШИМАНОВ. - Решения ещё нет, клуб не получал никакого письма. Сначала всё было нормально, но потом юристы подсказали Забелину, что можно заработать.

- Правда ли "Тобол" опоздал с уведомлением о расторжении контракта?

- Клуб уведомил игрока о расторжении договора в соответствии с пунктом 11.7 трудового договора, - ответил Койшиманов. - Инициатором появления данного пункта в ТД был непосредственно сам Забелин, поскольку он рассматривал возможность перехода в один из европейских футбольных клубов. Указанный пункт предусматривал уведомление в период с 1 по 15 декабря 2023 года. Уведомление и сопутствующие документы были отправлены 6 декабря 2023 года. 12 декабря 2023 года документы повторно направлены игроку. Таким образом, клуб действовал строго в рамках договорных обязательств.

В распространяемых постах говорится, что "Тобол" обратился в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение о выплате. Пресс-секретарь клуба объясняет по-другому:

- Появились новости, что клуб окончательно обязан выплатить Забелину 66 миллионов. Но нам письма не приходило. Мы оказались в шоке сами. Обратились в Спортивный арбитражный суд. Обещали в ближайшие дни предоставить письмо с разъяснениями.

"Тобол" обратился и к агентам Павла Забелина с вопросом о том, попытался ли тот отсудить у клуба 66 миллионо, и действительно ли в ФИФА обязали выплатить эти деньги. По словам пресс-секретаря клуба, ответа пока не было.

Ответ Спортивного арбитражного суда Каскырбай Койшиманов пообещал предоставить.

- Почему Тобол решил расторгнуть контракт с Забелиным?

- Решение о прекращении трудового договора было принято руководством и тренерским штабом клуба на основании анализа спортивных результатов игроков. Всего в рамках пересмотра состава под вопрос о продолжении контракта попали 15 кандидатов, включая Забелина. Это было частью стратегического решения по улучшению эффективности команды.