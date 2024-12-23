Шесть детей получили травмы на горке в центре Костаная
Помощь медиков потребовалась детям вчера, 22 декабря, на главной горке областного центра, расположенной недалеко от областного акимата. Пятеро детей были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, один ребёнок доставлен домой.
- Особенно тревожно, что две девочки на момент прибытия врачей находились без сознания, - отмечает пресс-служба станции скорой помощи. - Уважаемые родители! Помните, что ледяные горки - это не только радость, но и зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям.
Медики призвали родителей следовать простым правилам:
- не оставляйте детей без присмотра,
- объясните правила поведения на горке,
- убедитесь, что место для катания безопасно.
- Вы несёте ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка. Берегите детей и будьте внимательны! - обратились сотрудники скорой помощи к горожанам.
Фото instagram.com/103kostanay
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