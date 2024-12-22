План работ Костанайской Горэлектросети на будущую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 23 по 28 декабря работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 101 (работы на ПС)

23 декабря с 10:00 до 18:00

ТОО «Саябак – 2018» по ул. Победы, 68,

административное здание по ул. Победы, 70

ТП - 192 (работы на ВЛ)

23 и 24 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Красносельская, 1 -39, 39 А, 9 А,

ул. Левобережная, 1- 23, 15/1-15/5, 9/5,

ул. Мичурина, 1-32, 32/1,

ул. Свободы, 1- 48.

ТП – 104 (работы на ПС)

25 декабря с 10:00 до 18:00

КГУ им. Байтурсынова,

кафе «Трактир»,

«Додо –пицца»,

«Аят»,

«Достык»,

«Кофе-сити»,

«Кинза»,

магазин «Мир меда»,

«Цветы»,

«Шарм»,

МФО «Алмаз».

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова, 162,

пр. Аль-Фараби, 85,

ул. Байтурсынова, 49.

ТП – 225 (работы на ПС)

26 декабря 10:00 до 18:00

ресторан «Гранд-Вояж»,

магазин «Буренка»,

«Ласточка»,

«Пивасик»,

ТОО «Анай»,

ИП Шапран,

ИП Пономарев,

парикмахерская «Мир причесок»,

«Амазонка».

Спальный сектор:

ул. Орджоникидзе, 15, 44, 46, 50, 52,

ул. Введенская, 47,

ул. Урожайная, 31, 33, 33/1, 35,

пр. Кобланды Батыра, 4 Б, 8Б, 8 А, 2 Б.

Частный сектор:

ул. Введенская, 1 А, 1Б, 1-39,

ул. Молодежная, 1-33,

ул. Орджоникидзе, 2-42.

КТП - 3 (работы на ВЛ)

25, 26, 27 декабря 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Шипина, 154/1-154/12, 156/1-156/12,

ул. Валиханова, 77-102,

ул. Летунова, 147-224, 181/1-181/32, 183/2-183/14,

ул. Шаяхметова, 144-170.

Спальный сектор:

ул. Бородина 170-176.

ТП – 4 (аэропорт) (работы на ПС)

27 и 28 декабря 10:00 до 18:00

Спальный сектор: