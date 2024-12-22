В чьих домах не будет света на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети на будущую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 23 по 28 декабря работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП - 101 (работы на ПС)
23 декабря с 10:00 до 18:00
- ТОО «Саябак – 2018» по ул. Победы, 68,
- административное здание по ул. Победы, 70
ТП - 192 (работы на ВЛ)
23 и 24 декабря с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Красносельская, 1 -39, 39 А, 9 А,
- ул. Левобережная, 1- 23, 15/1-15/5, 9/5,
- ул. Мичурина, 1-32, 32/1,
- ул. Свободы, 1- 48.
ТП – 104 (работы на ПС)
25 декабря с 10:00 до 18:00
- КГУ им. Байтурсынова,
- кафе «Трактир»,
- «Додо –пицца»,
- «Аят»,
- «Достык»,
- «Кофе-сити»,
- «Кинза»,
- магазин «Мир меда»,
- «Цветы»,
- «Шарм»,
- МФО «Алмаз».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова, 162,
- пр. Аль-Фараби, 85,
- ул. Байтурсынова, 49.
ТП – 225 (работы на ПС)
26 декабря 10:00 до 18:00
- ресторан «Гранд-Вояж»,
- магазин «Буренка»,
- «Ласточка»,
- «Пивасик»,
- ТОО «Анай»,
- ИП Шапран,
- ИП Пономарев,
- парикмахерская «Мир причесок»,
- «Амазонка».
Спальный сектор:
- ул. Орджоникидзе, 15, 44, 46, 50, 52,
- ул. Введенская, 47,
- ул. Урожайная, 31, 33, 33/1, 35,
- пр. Кобланды Батыра, 4 Б, 8Б, 8 А, 2 Б.
Частный сектор:
- ул. Введенская, 1 А, 1Б, 1-39,
- ул. Молодежная, 1-33,
- ул. Орджоникидзе, 2-42.
КТП - 3 (работы на ВЛ)
25, 26, 27 декабря 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Шипина, 154/1-154/12, 156/1-156/12,
- ул. Валиханова, 77-102,
- ул. Летунова, 147-224, 181/1-181/32, 183/2-183/14,
- ул. Шаяхметова, 144-170.
Спальный сектор:
- ул. Бородина 170-176.
ТП – 4 (аэропорт) (работы на ПС)
27 и 28 декабря 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- мкр-н Аэропорт, 6, 7, 8, 9, 10,
- ул. Уральская, 45, 45 А,
- ул. Герасимова, 1/1.
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