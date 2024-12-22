Новости

В чьих домах не будет света на следующей неделе в Костанае?

22 декабря 2024, 13:27 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на будущую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».  С 23 по 28 декабря работы на подстанциях и высоковольтных линиях  пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 101 (работы на ПС)

23 декабря с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Саябак – 2018» по ул. Победы, 68, 
  • административное здание по ул. Победы, 70

ТП - 192 (работы на ВЛ)

23 и 24 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Красносельская, 1 -39, 39 А, 9 А, 
  • ул. Левобережная, 1- 23, 15/1-15/5, 9/5, 
  • ул. Мичурина, 1-32, 32/1, 
  • ул. Свободы, 1- 48.

ТП – 104 (работы на ПС)

25 декабря с 10:00 до 18:00

  • КГУ им. Байтурсынова, 
  • кафе «Трактир», 
  • «Додо –пицца», 
  • «Аят», 
  • «Достык», 
  • «Кофе-сити», 
  • «Кинза», 
  • магазин «Мир меда», 
  • «Цветы», 
  • «Шарм», 
  • МФО «Алмаз».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова, 162, 
  • пр. Аль-Фараби, 85, 
  • ул. Байтурсынова, 49.

ТП – 225 (работы на ПС)

26 декабря 10:00 до 18:00

  • ресторан «Гранд-Вояж», 
  • магазин «Буренка», 
  • «Ласточка», 
  • «Пивасик», 
  • ТОО «Анай», 
  • ИП Шапран, 
  • ИП Пономарев, 
  • парикмахерская «Мир причесок», 
  • «Амазонка».

Спальный сектор:

  • ул. Орджоникидзе, 15, 44, 46, 50, 52,
  • ул. Введенская, 47, 
  • ул. Урожайная, 31, 33, 33/1, 35, 
  • пр. Кобланды Батыра, 4 Б, 8Б, 8 А, 2 Б.

Частный сектор:

  • ул. Введенская, 1 А, 1Б, 1-39, 
  • ул. Молодежная, 1-33, 
  • ул. Орджоникидзе, 2-42.

КТП - 3 (работы на ВЛ)

25, 26, 27 декабря 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Шипина, 154/1-154/12, 156/1-156/12, 
  • ул. Валиханова, 77-102, 
  • ул. Летунова, 147-224, 181/1-181/32, 183/2-183/14, 
  • ул. Шаяхметова, 144-170.

Спальный сектор:

  • ул. Бородина 170-176.

ТП – 4 (аэропорт) (работы на ПС)

27 и 28 декабря 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • мкр-н Аэропорт, 6, 7, 8, 9, 10,
  • ул. Уральская, 45, 45 А, 
  • ул. Герасимова, 1/1.