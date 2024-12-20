Помощь службы спасения потребовалась нескольким десяткам человек, застрявшим в снежном заносе в Денисовском районе. 59 человек оказались заперты в снегу из-за технически не исправного автобуса на автодороге Карабутак-Костанай.

Иллюстративное фото из открытых источников

- Спасатели эвакуировали и доставили их в с. Денисовка, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.

МЧС напоминает: следите за погодой и, в случае неблагоприятных условий, избегайте дальних поездок.