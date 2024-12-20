59 человек эвакуировали спасатели из снежного плена в Костанайской области
20 декабря 2024, 10:35 | Происшествия
Помощь службы спасения потребовалась нескольким десяткам человек, застрявшим в снежном заносе в Денисовском районе. 59 человек оказались заперты в снегу из-за технически не исправного автобуса на автодороге Карабутак-Костанай.
Иллюстративное фото из открытых источников
- Спасатели эвакуировали и доставили их в с. Денисовка, - сообщает пресс-служба ДЧС. - Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.
МЧС напоминает: следите за погодой и, в случае неблагоприятных условий, избегайте дальних поездок.
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