В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 20 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в восьми районах города.
В связи с работами временное отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП - 554 (работы на ВЛ)
с 17 по 19 декабря с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Элеваторная, 3-75,
- ул. Баймагамбетова, 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11,
- ул. Комарова, 37-82,
- ул. Хакимжановой, 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19,
- ул. Чернышевского, 2-8, ул. Л. Беды 2-104, 104/1-104/13,
- ул. Наримановская, 137-147,
- ул. Сералина, 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.
Промзона (ул. Складская) (работы на ВЛ)
17 декабр ся 10:00 до 18:00
- ИП Гареев,
- ТОО «Анай»,
- ТОО «ВАН»,
- ТОО «Компани – Дост»,
- ИП Щепотьева,
- ИП Банников,
- магазин «Рыбная лавка».
ТП - 361 (работы на ВЛ)
17 декабря с 10:00 до 18:00
- АЗС «Гелиос № 5»,
- кризисный центр в 7 мкр., д. 8 А,
- гостиница.
Спальный сектор:
- 7 мкр., 4, 8 А, 9/1.
ТП - 336 (работы на ВЛ)
18 декабря с 10:00 до 14:00
- Стройка по ул. Тауельсиздик, 42
Частный сектор:
- пр. Абая, 172 А,174.
ТП - 108 (работы на ВЛ)
18 декабря с10:00 до 18:00
- СТО по ул. Шипина, 164 А.
Частный сектор:
- ул. Шипина, 146 – 166.
КТП - 045 (работы на ПС)
18 декабря с 10:00 до 18:00
- АЗС и ГАЗС по ул. Каирбекова.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова, 366/1-366/6, 368/1,368,370, 372/1,362,362/2-362/6, 364,364/1-364/5, 360/1-360/7.
Светофор:
- ул. Каирбекова – ул. Курганская.
ТП – АвтоЦентрКамаз (промзона) (работы на ПС)
18 декабря с 10:00 до 14:00
- ТОО «Ремпуть-2015»,
- ИП Бурдинская,
- ИП Радченко,
- ИП Тетра,
- ИП Саламатов,
- ИП Филлипов,
- ИП Чемпалова,
- ИП Нурмухамбетов,
- ТОО «Алекс»,
- ТОО «Нур-Сат»,
- ТОО «Мегамельпром»,
- ТОО «Казветснаб»,
- магазин «Агромаркет»,
- ИП «Рак»,
- ТОО «Интеграл-подшипник».
ТП - 572 (работы на ВЛ)
19 и 20 декабря с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Л. Беды, 25-57,
- ул. Кооперативная, 44-59,
- ул. 5 Декабря, 2-65, 55/4-559,
- ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14,
- ул.Фролова, 88-102,
- ул. Наримановская, 59-90.
Светофор:
- ул. Баймагамбетова – ул. Л.Беды.
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