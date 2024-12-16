План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 20 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в восьми районах города.

В связи с работами временное отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 554 (работы на ВЛ)

с 17 по 19 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Элеваторная, 3-75,

ул. Баймагамбетова, 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11,

ул. Комарова, 37-82,

ул. Хакимжановой, 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19,

ул. Чернышевского, 2-8, ул. Л. Беды 2-104, 104/1-104/13,

ул. Наримановская, 137-147,

ул. Сералина, 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.

Промзона (ул. Складская) (работы на ВЛ)

17 декабр ся 10:00 до 18:00

ИП Гареев,

ТОО «Анай»,

ТОО «ВАН»,

ТОО «Компани – Дост»,

ИП Щепотьева,

ИП Банников,

магазин «Рыбная лавка».

ТП - 361 (работы на ВЛ)

17 декабря с 10:00 до 18:00

АЗС «Гелиос № 5»,

кризисный центр в 7 мкр., д. 8 А,

гостиница.

Спальный сектор:

7 мкр., 4, 8 А, 9/1.

ТП - 336 (работы на ВЛ)

18 декабря с 10:00 до 14:00

Стройка по ул. Тауельсиздик, 42

Частный сектор:

пр. Абая, 172 А,174.

ТП - 108 (работы на ВЛ)

18 декабря с10:00 до 18:00

СТО по ул. Шипина, 164 А.

Частный сектор:

ул. Шипина, 146 – 166.

КТП - 045 (работы на ПС)

18 декабря с 10:00 до 18:00

АЗС и ГАЗС по ул. Каирбекова.

Частный сектор:

ул. Каирбекова, 366/1-366/6, 368/1,368,370, 372/1,362,362/2-362/6, 364,364/1-364/5, 360/1-360/7.

Светофор:

ул. Каирбекова – ул. Курганская.

ТП – АвтоЦентрКамаз (промзона) (работы на ПС)

18 декабря с 10:00 до 14:00

ТОО «Ремпуть-2015»,

ИП Бурдинская,

ИП Радченко,

ИП Тетра,

ИП Саламатов,

ИП Филлипов,

ИП Чемпалова,

ИП Нурмухамбетов,

ТОО «Алекс»,

ТОО «Нур-Сат»,

ТОО «Мегамельпром»,

ТОО «Казветснаб»,

магазин «Агромаркет»,

ИП «Рак»,

ТОО «Интеграл-подшипник».

ТП - 572 (работы на ВЛ)

19 и 20 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Л. Беды, 25-57,

ул. Кооперативная, 44-59,

ул. 5 Декабря, 2-65, 55/4-559,

ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14,

ул.Фролова, 88-102,

ул. Наримановская, 59-90.

Светофор: