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В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

16 декабря 2024, 13:58 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 20 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на высоковольтных линиях и подстанциях в восьми районах города.

В связи с работами временное отключение электроэнергии произойдет у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 554 (работы на ВЛ)

с 17 по 19 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Элеваторная, 3-75,
  • ул. Баймагамбетова, 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11,
  • ул. Комарова, 37-82,
  • ул. Хакимжановой, 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19,
  • ул. Чернышевского, 2-8, ул. Л. Беды 2-104, 104/1-104/13,
  • ул. Наримановская, 137-147,
  • ул. Сералина, 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.

Промзона (ул. Складская) (работы на ВЛ)

17 декабр ся 10:00 до 18:00

  • ИП Гареев,
  • ТОО «Анай»,
  • ТОО «ВАН»,
  • ТОО «Компани – Дост»,
  • ИП Щепотьева,
  • ИП Банников,
  • магазин «Рыбная лавка».

ТП - 361 (работы на ВЛ)

17 декабря с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Гелиос № 5», 
  • кризисный центр в 7 мкр., д. 8 А, 
  • гостиница.

Спальный сектор:

  • 7 мкр., 4, 8 А, 9/1.

ТП - 336 (работы на ВЛ)

18 декабря с 10:00 до 14:00

  • Стройка по ул. Тауельсиздик, 42

Частный сектор:

  • пр. Абая, 172 А,174.

ТП - 108 (работы на ВЛ)

18 декабря с10:00 до 18:00

  • СТО по ул. Шипина, 164 А.

Частный сектор:

  • ул. Шипина, 146 – 166.

КТП - 045 (работы на ПС)

18 декабря с 10:00 до 18:00

  • АЗС и ГАЗС по ул. Каирбекова.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова, 366/1-366/6, 368/1,368,370, 372/1,362,362/2-362/6, 364,364/1-364/5, 360/1-360/7.

Светофор:

  • ул. Каирбекова – ул. Курганская.

ТП – АвтоЦентрКамаз (промзона) (работы на ПС)

18 декабря с 10:00 до 14:00

  • ТОО «Ремпуть-2015», 
  • ИП Бурдинская, 
  • ИП Радченко, 
  • ИП Тетра, 
  • ИП Саламатов, 
  • ИП Филлипов, 
  • ИП Чемпалова, 
  • ИП Нурмухамбетов, 
  • ТОО «Алекс», 
  • ТОО «Нур-Сат», 
  • ТОО «Мегамельпром», 
  • ТОО «Казветснаб», 
  • магазин «Агромаркет», 
  • ИП «Рак», 
  • ТОО «Интеграл-подшипник».

ТП - 572 (работы на ВЛ)

19 и 20 декабря с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Л. Беды, 25-57, 
  • ул. Кооперативная, 44-59, 
  • ул. 5 Декабря, 2-65, 55/4-559, 
  • ул. Алтынсарина, 13-91, 59/1-59/14, 
  • ул.Фролова, 88-102, 
  • ул. Наримановская, 59-90.

Светофор:

  • ул. Баймагамбетова – ул. Л.Беды.