В Амангельдинском районе продолжается возведение многофункционального туристического хаба Сапара ИСКАКОВА. Меценат и путешественник вложил свыше 2,5 млрд тенге в мемориальный комплекс, который призван привлечь мировое внимание к загадочным объектам Тургая – геометрическим фигурам, сложенным неизвестными строителями древности из земляных насыпей.

По задумке развитая инфраструктура привлечет к казахстанским геоглифам иностранных туристов / Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

Как Казахстан не стал центром мирового туризма

Это уже легенда. На дворе март 2008-го, костанаец Дмитрий ДЕЙ смотрит дома программу «Пирамиды, мумии и гробницы» на канале Discovery. «Хм, а ведь пирамиды должны быть везде, - рассуждает он, - и в Казахстане тоже». Через Google Earth на его лаптопе казахстанских пирамид не нашлось. Внезапно километрах в четырёхстах к югу от Костаная он замечает гигантский (со стороной ок. 300 м, примерно с 12 футбольных полей) квадрат, состоящий из холмиков и заметный только на спутниковых снимках или с самолёта.

- Моей первой реакцией был ступор и миллионы мурашек по спине, - признаётся Дмитрий.

Рядом с Уштогайским квадратом нашлось больше сотни подобных объектов. Вот так в Тургайском прогибе обнаружили сокровище.

Уштогайский квадрат - самый привелекательный в туристическом плане геоглиф / Фото с сайта en.archaeology.kz

"Казахстан может стать центром мирового туризма", - с восторженной уверенностью заявляет ведущий одного из околонаучных телешоу - из тех, где «интриги, скандалы, расследования». Ему в том же духе вторят американцы, испанцы, китайцы, французы, японцы… Триггером этой пламенной переклички стала публикация в New York Times «NASA Adds to Evidence of Mysterious Earthworks» от 30 октября 2015 года. Что с этого открытия имеем все мы, казахстанцы? До сих пор - ничего.

Так выглядят геоглифы с земли / Фото Сергея КОЗИНА

Тургайские геоглифы - не просто холмики на земле, это древняя история человечества, ровесники египетских пирамид. Подобные артефакты всюду привлекают внимание как исследователей с мировым именем, так и обычных туристов. Можете загуглить, например, какой доход приносит посещение геоглифов в Наске (Перу). В Казахстане наши тургайские фигуры – один из немногих магнитов для западных путешественников.

Туризм, кстати, бывает трёх типов: выездной, внутренний и внешний. Выездной – это когда вы едете в Турцию и оставляете этой стране свои денежки. Весело для вас, грустно для казахстанской экономики. Внутренний – это, например, наши Бурабай и "Сосновый Бор". Люди тратят капиталы на месте, и в целом это здорово. Но так как зарплаты сограждан не ахти какие, эффект от таких поездок не стимулирует инвесторов развивать отрасль и формировать рынок услуг в этом секторе. Другое дело – когда к нам едут европейцы или американцы. Один такой турист оставляет в Казахстане в среднем по $2 500. А это уже «вау».

Меценат Сапар Искаков и аким села Амангельды Гаухар Жандильдина / Фото из личного архива

- Первооткрыватель Дмитрий Дей уже лет 15 никак не может раскрутить проект, сделать его всемирно известным в связи с финансовыми вопросами дела, - говорит житель с. Амангельды Сапар Искаков, - а нашему государству это как бы и не нужно. Да, есть большой интерес у американских, европейских и японских учёных, а вот у наших пока ещё нет такого интереса.

Зарыть 2.5 млрд тенге в землю? Нет – для родной земли!

Сапар Искакович Искаков не просто так «житель райцентра». По работе (сфера строительства) и просто из интереса (имя обязывает, Сапар в переводе - путешествие) он посетил полторы сотни стран мира, увидал массу всего, и за многие прочие достижения был избран академиком Международной академии туризма и почётным гражданином Амангельдинского района.

- Наш регион не очень-то развивается в экономическом отношении. У нас может давать рост только животноводство, и то – людские ресурсы и отток населения не так много позволяют. Поэтому, чтобы оживить наш регион, как-то помочь с развитием туризма, следует развить свою инфраструктуру. Дороги вроде бы есть, но остановиться негде, перекусить почти негде. Нет транспорта, который довёз бы до этих самых геоглифов. Мы решили дать туристам сервис, и поэтому организовали здесь многофункциональный комплекс.

Этот мемориал – огромная стройка на семи гектарах с несколькими объектами, которые копируют мировые достопримечательности – уже обошёлся Сапару Искакову в 2,5 млрд тенге собственных средств, и будет закончен через два года. Среди 14 «точек притяжения» - Эйфелева башня, майянская пирамида в Чичен-Ице, копии дворца в Альгамбре и собора Девы Марии в Бразилиа, ждут своего завершения Тадж-Махал и музей Дешт-и-Кипчак в форме степного тюльпана…

Собор Пресвятой Девы Марии / Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

- Я задумался, какие объекты там должны стоять, - говорит амангельдинский путешественник и меценат, - туристов нужно чем-то интересным привлечь. Я повидал все объекты планеты, которые слывут «восьмым чудом света», и выбрал кое-что. Для хотя бы частичного решения транспортной проблемы приобрёл два легкомоторных самолёта, и мы строим для них взлётно-посадочную полосу. Это чтобы за два-три часа долететь до главных геоглифов. В мае мы должны приобрести автобус на 12-14 мест, тогда можно будет делать групповые поездки.

Дмитрий Дей / Фото из личного архива

- Организатор хаба взял идею облёта геоглифов на самолётах с плато Наска, - отмечает Дмитрий Дей, - там все объекты расположены рядом, так что можно за полчаса увидеть многое. У нас не так: сначала нужно лететь на Тургайский трикветр (он же Свастика), оттуда взять курс на Уштогайский квадрат, это порядка сотни километров, а потом уже на Ашутастинский крест, то же расстояние. Получается треугольник с примерно полутора-двухчасовым облётом. А можно поставить рядом с объектами смотровые вышки, как в Перу или в США возле Серпент-Маунд.

Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

С миру по горстке



В 2016 году Сапар Искаков организовал экспедицию «По следам предков», чтобы создать для Казахстана памятник, каких свет не видал:

В каждой плитке - капсула с землей с мест захоронения предков / Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

- Когда в Москве на Красной площади я смотрел на Кремлёвскую стену с захоронениями праха известных советских деятелей, мне пришла идея сделать подобную стену для прославленных деятелей казахского народа. Наши предки по разным причинам могли жить в разных странах, да и вся территория от Алтая до Дуная прозывалась Дешт-и-кипчак, Кипчакская степь. На этих землях было много государств и ханств. Я искал следы знаменитых предков в тех краях, где они жили. Мы начали с Монголии, и за 6 лет я проехал по 46 странам мира. Я собирал информацию о самых известных казахских деятелях за 2 500 лет истории, учитывая, что гунны, саки и сарматы считаются нашими дальними прародителями. Мы находили места их захоронения, и отовсюду привозили горсть земли. Так мы возвели стену национальной памяти «Ұлы дала тұлғалары» из двухсот плит размером 40 на 60 см с образцами земли внутри в капсулах. Это сакральное место, и во всём мире больше нет подобного памятника! Слева – 100 предков, похороненных за пределами Казахстана, справа – 100 на его территории. Недалеко - памятник султану Бейбарысу.

Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

«Спою Джо Дассена, если попросите!»

- Это отличное дело как место обслуживания туристов, хотя и пока в одной точке. Я был там, в гостинице современные номера, как парковая зона – это прекрасная точка для местных, - рассказывает Дмитрий Дей.

Ресторан и гостиница - бытовые, но важные объекты для туриста / Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

Действительно, хаб удобен логистически: сельская улица имени Байтурсынова соединила туристический комплекс с магистральной трассой Аркалык – Амангельды – Торгай. Не говоря уже о том, что местные жители, от детишек до акима села, гуляют здесь бесплатно и в полном восторге от удобств и красот.

Самый популярный объект для фото - символ Парижа Эйфелева башня / Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

- Это нас радует, и мы гордимся этим комплексом, – рассказывает мне аким села Амангельды Амангельдинского сельского округа Гаухар ЖАНДИЛЬДИНА. - На нашей копии Эйфелевой башни с семи часов вечера зажигается подсветка. Когда люди приезжают в гости – кто-то на свадьбу, у кого-то семейные праздники – и вот обязательно в первую очередь они идут туда, фотографируются. А в день открытия очередь была на фото – и пожилые, и дети! Мне бывшие одноклассники пишут: ничего себе, это у нас в селе, что ли, поставили символ Парижа? Свои впечатления я словами передать не могу. «Et si tu n'existais pas» Джо Дассена? Спою, если попросите! Если серьёзно, то объект рационально расположен в плане логистики. Тем, кто мимо едет, сподручно останавливаться. В кафе и в гостинице обычно мест нет. Это и есть работа для развития потенциала внутреннего туризма. Для жителей нашего района, для села Амангельды открылось множество привлекательных возможностей: ещё во время строительства создано примерно 50 рабочих мест, в том числе и для получателей адресной социальной помощи.

Памятник неравнодушию и сопричастности

Руководитель научно-исследовательского проекта Turgay Discovery Дмитрий Дей упорно пытается привлечь внимание к своей находке поистине всемирного значения уже 16 лет:

Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

- Я устроился работать в государственный Центр исследований, реставрации и охраны историко-культурного наследия, чтобы, насколько возможно, посодействовать такому продвижению. Пытаюсь привлечь государство обратить большее внимание на потребность в исследовании и продвижении геоглифов. У нас по геоглифам должен быть разработан туристический продукт, должен быть туроператор, который будет его реализовать, и турагент, который будет получать всю информацию, имея чёткое представление о безопасности прохождения этого маршрута. Должна быть проведена большая работа. Она реальна.

В рамках государственной структуры уже разработан проект на 250 млн тенге, и сейчас Дей и его сподвижники как раз пытаются изыскать финансирование в лице либо Министерства туризма и спорта РК, либо Минкульта или смежных структур. В проекте есть исследовательский блок, призванный ответить на вопросы – кто, как, когда и зачем наделал в степи эти геоглифы.

Фото предоставлено Сапаром ИСКАКОВЫМ

- У нас есть лицензия на проведение археологических работ, - объяснят Дей, - в 2023 году мы проводили первые раскопки, а в этом – уже и разведку. У нас впервые стартовало партнёрство с Аркалыкским пединститутом имени Алтынсарина. Первокурсники уже побывали на практике на раскопках в Уштогае. В 2025 году в начале июня к ним присоединятся студенты второго и третьего курсов.

Хроника обретения и начала исследований тургайских геоглифов - грандиозного памятника цивилизации, изучение которого поможет стереть некоторые белые пятна истории Великой Степи - уже обросла историями волонтёрства и меценатства, исчисляемого миллиардами тенге. Это уже сам по себе памятник неравнодушию, сопричастности и желанию прославить своё государство. Теперь дело за государством?

Читайте также:

Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в Лисаковске