Эб этом рассказал аким Лисаковска Абай ИБРАЕВ на встрече с жителями поселка Октябрьский. Он докладывал о том, как в городе работают над благоустройством.

Высота оригинальной Эйфелевой башни - 300 м., с новой антенной – 324 м. / Фото с сайта sputnik8.com

- Продолжаем работу по укладке тротуаров, в этом году сделали порядка 2 500 кв.м., - сообщил аким. - Хотим эту работу продолжить в следующем году. Кстати, вы, наверное, обратили внимание, на кольце на въезде в город - "Экспо", как мы его называем. Мы там полностью заменили все инженерные коммуникации, более 800 метров канализации вместе со всеми колодцами. Продолжается замена там водопроводных труб.

Ибраев отметил, что в следующем году на кольце "Экспо" будут проведены "хорошие работы по благоустройству".

- Это современная брусчатка, современные бордюры с подсветкой, новое освещение, новые цветочные клумбы в виде рокария, альпийские горки, - сказал аким. - Предприниматели предлагают нам построить такую большую... типа Эйфелева башня. 23 метра высотой. Но мы еще думаем. Это будет как визитная карточка, как такой арт-объект, можно его так назвать. Если за счет предпринимателей сделаем в следующем году, то установим ее на центральном кольце на вьезде в город.

Эйфелева башня не первая иногородняя достопримечательность, которая появится в Лисаковске. В марте 2018 года к 20-летию Астаны в городе установили 15-метровый Байтерек. Деньги на его изготовление выделили местные предприниматели - ТОО «СпецСтальКонструкция» и ТОО «ЭксклюзивСтрой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Эйфелева башня в Костанайской области уже есть. В селе Амангельды. В октябре 2024 года там открыли туристический хаб. "НГ" два года назад писала, что хаб строят на частные инвестиции предпринимателя Сапара Искакова. Он вложил 2,5 млрд тенге.