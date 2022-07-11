Основные инвестиции — частные, предприниматель Сапар Искаков вкладывает в создание этого объекта в райцентре Амангельдинского района 2,5 млрд тенге. А бюджет выделяет 43 млн тенге на ремонт улицы Байтурсынова, которая проходит через комплекс.

Центральная площадь села Амангельды / Фото taran-musey.kz

Финансирование сегодня, 11 июля, одобрили при уточнении бюджета депутаты областного маслихата. На 43,6 млн тенге будет проведен средний ремонт дорожного полотна, выполнено благоустройство, а также произведено освещение улицы. Работы приурочены, конечно, и к празднованию 150-летия Ахмета Байтурсынова. Но будущее обилие туристов тоже принимается в расчет.

- Там строится туристический хаб, - сказал в финале сессии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, - делает его уроженец тех мест, предприниматель Сапар Искаков. Будет несколько объектов - уменьшенных копий известных исторических достопримечательностей. Таких, как Тадж-Махал, например.