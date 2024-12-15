В этом материале я часто употребляю слово «счастье». И это оправданно. Финляндия в 2024 году в 7-й раз возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, который составляет ООН. И мне посчастливилось это проверить на собственном опыте. Путешествие по Хельсинки не только подарило много ярких впечатлений, но и помогло лучше понять, почему эта страна год за годом занимает первое место в этом необычном рейтинге. Что же делает Финляндию такой особенной? Попробую рассказать об этом, опираясь на личные наблюдения.

В Хельсинки своя Сенатская площадь с кафедральным собором и памятником российскому императору Александру II

Рядом трамваи и инновации

Едва ступив на землю Хельсинки, я сразу ощутил, как свободно здесь можно передвигаться. Первый сюрприз - трамваи, которые спокойно курсируют по улицам города. Здешний транспорт удивлял и дальше. Например, отсутствием привычных турникетов. Ты просто заходишь в трамвай или метро, и все. Никакой беготни с билетами. Все основано на доверии. Финны уверены, что каждый оплатит проезд по совести, а нарушать правила просто не принято.

Указатели на двух языках и электронное табло на остановках

Это доверие ощущается повсюду. Ты быстро начинаешь понимать, что в основе финского общества лежит вера в порядочность каждого. И в этом, мне кажется, кроется секрет их спокойной и счастливой жизни. Ты чувствуешь себя защищенным, потому что знаешь: здесь люди привыкли доверять друг другу.

Президентский дворец. Флага нет поднятого, значит, президент в нем отсутствует

Но стоит отметить, что в общественном транспорте Хельсинки действует система проверки билетов контролерами. Хотя турникетов нет, случайное нарушение может обойтись довольно дорого, так как штрафы высоки. Например, в метро везде можно видеть предупреждения о штрафе за безбилетный проезд в 100 евро.

Показатели уровня качества воздуха в городе транслируются на мониторах в метро. Помимо этого - прогноз погоды и новостная лента

В Хельсинки, как и во многих европейских городах, можно испытать на себе, что такое система «умного транспорта» и внедрение инновационных технологий в управление им. На остановках размещены информационные электронные табло. Они есть и внутри автобусов, вагонов метро, трамваев, указывают время прибытия, маршрут следования, и вся эта система синхронизирована с google-картами. Прекрасно функционирует в городе специальное мобильное приложение HSL, с помощью которого удобно покупать билеты и отслеживать движение транспорта.

Софийская улица - одна из самых старых и самых коротких городских улиц, всего 100 метров

Ломаем стереотипы

Прогуливаясь по городу, я наткнулся на одну из местных библиотек - Oodi, оказалось, это центральная библиотека Хельсинки. И, честно говоря, это было совершенно не то, что я ожидал увидеть. В нашем представлении библиотеки - тихие места для чтения книг, а здесь я оказался в настоящем центре жизни. Современные коворкинги, конференц-залы, зоны для встреч - в библиотеке люди не только читают, но и работают, общаются, творят. Посетителям здесь доступны студии звукозаписи, имеется возможность воспользоваться швейным оборудованием. Представляете, что-то раскроить, сшить или подшить можно в библиотеке!

Городская библиотека - один из центров городской жизни

Особенно впечатлило наличие современного оборудования вроде 3D-принтеров и плоттеров, все могут пользоваться ими бесплатно. Я даже на мгновение задумался: в какой еще стране можно просто прийти в библиотеку и, не потратив ни копейки, бесплатно создать свой проект с использованием таких технологий? Финляндия сделала это реальностью. Здесь заботятся о доступности знаний и технологий, и это производит сильное впечатление. Подобные библиотеки, но немного скромнее по масштабам есть в каждом районе города. Они стали для жителей местом досуга, развития и общения.

Балтийское море и Suomi. Свою страну финны называют Суоми

Ну ломать стереотипы - так ломать. Не только на примере библиотеки. Что такое в представлении казахстанца финская сауна? Правильно, баня с так называемым сухим паром. Финны сауны активно используют. В Хельсинки есть уникальные общественные сауны, где можно расслабиться и искупаться даже зимой в открытых бассейнах на берегу Балтийского моря. Привычная для нас сухая финская парная, думаю, сильно бы удивила коренного жителя страны. Здесь сауна - это парная с повышенной влажностью, где можно подливать воду на горячие камни.

Не лозунг, а стиль жизни

Финляндия - страна, где экология стоит на первом месте. И это проявляется буквально во всем. Представьте: воду здесь можно пить прямо из-под крана, настолько она чистая. В любом кафе вам бесплатно дадут стакан воды, если попросите. Это часть культуры - заботиться о людях и делиться с ними тем, что есть. Но, что интересно, несмотря на доступность воды, финны платят налог за ее использование, и это воспринимается как естественный вклад в сохранение ресурсов.

Музей естествознания в ночное время по-особенному привлекает внимание

В осенние месяцы в Хельсинки природа сама становится частью экосистемы города. Листья, опадающие с деревьев, собирают не просто для того, чтобы поддерживать порядок. Большая их часть перерабатывается в компост, который затем используют для удобрения газонов и клумб. А в некоторых зонах парки оставляют листву перегнивать естественным образом, помогая сохранять биоразнообразие. Для уборки применяют технику с минимальным воздействием на окружающую среду, а жители активно участвуют в сборе листьев на своих участках. Даже сезонные природные отходы в Хельсинки превращаются в ресурс.

Количество жителей страны транслируется на одном из зданий города

Здесь экологическая ответственность - не просто лозунг, а стиль жизни. Каждый финн понимает ценность природных ресурсов и с уважением относится к окружающему миру. Это не принуждение, а осознанный выбор.

Высотные здания в Хельсинки - большая редкость. Справа один из немногих таких жилых комплексов

Финны гордятся тем, как им удается интегрировать природу в городскую жизнь. Прогуливаясь по Хельсинки, я не мог не заметить, насколько зеленым и экологичным является этот город. Парки, велопарковки, зоны отдыха - все это неотъемлемая часть каждого района.

Ночной город и вывески в одном стиле. Дизайн-код работает

Кстати, сейчас в Хельсинки строится мост, который пройдет через несколько городских островов, в том числе будет остановка и на острове, где располагается зоопарк. Что интересно, новая дорога и мост проектируются с учетом существующих трамвайных путей и обязательно все сопровождается велодорожкой. Велосипеды и электросамокаты для здешних жителей - привычные средства передвижения. И, в отличие от наших городов, велодорожки здесь действительно функциональны, по ним можно передвигаться по всему Хельсинки в разных направлениях.

В мире с животными

Во время прогулок по городу обратил внимание на то, что многие горожане выгуливают сразу двух собак. Оказалось, это не случайность: в Финляндии распространено мнение, что питомцам лучше быть в компании, чтобы они не чувствовали себя одинокими. И это еще одно подтверждение того, как финны относятся к счастью: забота о других, будь то человек или животное, - это основа их гармонии.

Вид с храма на памятник императору Александру

Я уже упомянул о местном зоопарке. Он расположен на острове в центре города. Этот зоопарк - не просто место для наблюдения за животными, но и пример того, как природа и город могут сосуществовать гармонично. Экспозиции Хельсинкского зоопарка построены так, чтобы максимально имитировать естественную среду обитания животных.

Идет ремонт: все огорожено, есть паспорт объекта

Удивительно, но здесь, в североевропейском городе, у меня состоялась встреча с лошадьми Пржевальского, которые являются одним из символов дикой природы Центральной Азии. Условия жизни в просторном вольере максимально приближены к естественным условиям обитания: лошади могут гулять на обширных открытых участках, иметь доступ к естественным источникам пищи и воды, что позволяет им вести активный образ жизни. В зоопарке можно не только наблюдать за животными, но и узнать о сохранении редких видов, о том, как ученые работают над восстановлением популяций таких животных, как лошади Пржевальского.

Вместо соли - гравий

Наверно, любой путешественник сравнивает места, которые он узнает, с теми, где он живет. Я делал так же. Вроде бы у нас стали внедрять раздельный сбор мусора. Но в Хельсинки я увидел, как это должно быть по-настоящему.

Как выглядит кафедральный собор внутри и инсталляция Планета Земля. Ищите Казахстан, ориентируясь на Каспийское море

Каждый дом оборудован контейнерами для разных типов отходов, и люди строго следуют правилам сортировки. Это не просто обязанность, а часть повседневной жизни. И снова - осознанный подход к окружающей среде.

Страна муми-троллей, магазины с символикой

Финны не только заботятся о чистоте и экологии, но и умело справляются с суровыми зимними условиями. В Хельсинки борьба с гололедом организована с удивительной продуманностью. Вместо соли, которая может вредить природе, на тротуарах и дорогах используют мелкий гравий. Весной его собирают, очищают и повторно применяют.

Крышечки в Европе держатся за бутылку до последнего

Что особенно впечатляет: горожане могут активно участвовать в обеспечении безопасности. В общественных местах установлены контейнеры с бесплатным гравием, которым каждый может воспользоваться.

Встретил парочку ресторанов «Мишлен»

Примером инновационных технологий в Хельсинки для борьбы с гололедом, который меня поразил, стал способ обогрева улиц. Под столицей есть подземная река, вода которой сначала используется для охлаждения городских серверов. В процессе она нагревается и снова используется, но теперь уже для обогрева поверхности улиц. Вместо того чтобы просто отводить тепло, его заставляют повторно работать для нужд города.

Убежище двойного назначения

В Хельсинки есть бомбоубежища. Казалось бы, современный, спокойный и безопасный город, зачем им такие укрытия? Но Финляндия известна своей готовностью к любым жизненным ситуациям, и это еще один пример их заботы о своих гражданах.

Указатель бомбоубежища (треугольник на оранжевом фоне)

Бомбоубежища здесь - это не просто бетонные подземные помещения. Они тщательно продуманы, чтобы выполнять не только свою основную функцию, но и быть полезными в повседневной жизни. Одним из самых впечатляющих примеров стал подземный бассейн Itäkeskus, который я успел посетить во время своего путешествия. Оказалось, что этот спортивный центр, помимо того, что предлагает прекрасные условия для плавания, скрывает под собой полноценное бомбоубежище. Его подземные помещения рассчитаны на укрытие тысяч людей в случае чрезвычайной ситуации. Все оборудовано так, чтобы в экстренном случае людям было комфортно находиться здесь долгое время. Но, что самое интересное, вы никогда не догадаетесь об этом, если просто придете сюда поплавать. Все выглядит совершенно привычно: просторные бассейны, современный интерьер, сауны - за всем этим скрывается мощная защита на случай непредвиденных обстоятельств.

Подземный бассейн

Финны подошли к строительству подобных объектов с удивительным прагматизмом. Большинство бомбоубежищ в Хельсинки используются как спортивные залы, парковки или склады. Это пример того, как можно эффективно сочетать безопасность с ежедневной пользой.

Ударение в финских словах делается на первый слог

Узнав об этом, я еще раз убедился в том, насколько продуманной и заботливой является финская культура. Они не просто создают инфраструктуру для защиты, они делают ее частью повседневной жизни, чтобы не стояла без дела и приносила пользу людям. Думаю, именно в таких мелочах и проявляется один из секретов их счастья - готовность заботиться о будущем, не забывая о настоящем.

О том, что действительно важно

Одним из самых необычных мест, которые я посетил в Хельсинки, стал Камппи Часель - Часовня тишины. Это здание совершенно не похоже на привычные религиозные сооружения. Здесь вообще нет религиозных символов, только пространство для тишины и размышлений. Это место, где можно просто уйти от суеты, побыть наедине с собой и своими мыслями.

Так выглядит Часовня тишины

Мне кажется, что этот подход отражает финскую философию - все, что действительно важно, не требует внешнего блеска или лишних формальностей. Финны умеют ценить простоту и внутренний мир, и это прекрасно отражается в таких местах.

Сыр «Валио» на родине производителя. В супермаркетах Костаная по акции сейчас 3 086 тенге

Теперь, когда я оглядываюсь на свое путешествие, понимаю, что Финляндия не зря занимает первое место в рейтингах счастья. Здесь жизнь строится на простых, но очень важных принципах: доверие, забота о природе, уважение к каждому человеку. Это общество, где каждый чувствует себя защищенным и уверенным в будущем.

Обед в ресторанах по системе шведского стола стоит в пределах 15-18 евро. Прохладительные напитки оплачиваются отдельно, но количество съеденного не регламентировано

Мне кажется, финны не гонятся за внешними символами успеха. Для них важнее простые радости: прогулки на природе, время с близкими, гармония с окружающим миром. И, что важно, они умеют находить баланс между работой и отдыхом. Здесь понимают, что счастье - это не количество денег или статус, а умение жить в мире с собой и окружающими.

Сюрстремминг - селедка для знатоков и гурманов

Путешествие в Финляндию стало для меня настоящим откровением. Я воспринял ее как страну, где каждый может найти свое место, где заботятся не только о людях, но и о животных, природе и даже технологиях. Финны умеют жить осознанно и в гармонии с миром вокруг. И да, я теперь понимаю, почему они такие счастливые: секрет их счастья в простоте, доверии и заботе друг о друге.

Фото автора