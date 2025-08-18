Поединок «Тобола» с «Ордабасы» в Шымкенте стал одним из центральных в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Автор дубля в ворота «Ордабасы» Ахмед Эль-Мессауди / Фото instagram.com/fctobol

Встреча первого круга между этими клубами перенесена на неопределенное время, так как из-за погодных условий шымкентцы не смогли добраться до Костаная. А перед поединком второго круга идущий третьим костанайский клуб опережал «Ордабасы» на 10 очков.

С первых минут на поле шымкентского стадиона имени Кажымукана в составе «Тобола» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Наурызбек Жагоров, Пап-Альюн Ндиайе, Неманья Цавнич, Егор Хвалько и Марко Вукчевич, полузащитники Ахмед Эль-Мессауди, Эссьен Эдедем и Асхат Тагыберген (капитан команды) и нападающие Энрике Девенс и Ислам Чесноков.

На старте встречи команды обменялись атаками, а на 4-й минуте Чесноков со своей половины поля сделал передачу вперед на ход Девенсу, который опередил защитников хозяев Сергея Малого и Улара Жаксыбаева, ворвался с мячом в штрафную площадь и пробил в левый нижний угол ворот. Но вратарь «Ордабасы» Бекхан Шайзада отбил мяч и со второй попытки поймал его. А после быстрой ответной атаки украинский полузащитник шымкентцев Юрий Вакулко пробил низом с линии штрафной площади, но мяч пролетел рядом с левой штангой.

Через две минуты «Тобол» заработал угловой удар на левом фланге, и после подачи Тагыбергена вратарь выбил мяч кулаком из вратарской площадки. Первым на мяче оказался Вукчевич, пробивший с лету выше ворот. Через две минуты защитники заблокировали удар Эль-Мессауди с дуги штрафной площади. Еще через минуту после розыгрыша углового удара у ворот «Ордабасы» на правом фланге Девенс попытался пробить с левого края штрафной площади с лету, но удар у него не получился.

Бразильский нападающий «Тобола» Энрике Девенс против капитана «Ордабасы» Сергея Малого / Фото instagram.com/fctobol

Вскоре Девенс догнал мяч у правой боковой линии на половине поля хозяев, переиграл Малого и, сместившись влево, сделал пас низом между двумя игроками соперника в штрафную площадь Эль-Мессауди, который ушел от опеки Вакулко, переиграл перед вратарской площадкой бросившегося в подкате Жаксыбаева и пробил мимо голкипера в правый угол ворот. В момент пересечения мячом линии ворот завершилась 13-я минута встречи.

Ровно через полторы минуты «Ордабасы» едва не сравнял счет, когда после подачи слева с боковой линии штрафной площади румынского защитника Михая Кэпэцинэ находившийся на линии вратарской площадки Эльхан Астанов пробил низом в дальний угол ворот, но мяч пролетел впритирку со штангой. А на 18-й минуте уже сам Кэпэцинэ пробил по воротам справа метров с 35-ти с отскоком от газона, но Бусурманов отбил мяч. Хозяева продолжали атаковать, и на 25-й минуте заработали два подряд угловых удара на обоих краях атаки, но «Тобол» отстоял свои ворота.

На исходе получаса игры гости провели быструю контратаку по правому краю, откуда Чесноков в касание сделал хорошую подачу в штрафную площадь, но Жаксыбаев помешал Девенсу пробить по воротам с линии вратарской площадки. На 31-й минуте уже после атаки хозяев их полузащитник Муроджон Халматов опасно пробил низом по центру с линии штрафной площади рядом с левой стойкой ворот гостей.

А еще через минуту счет стал 0:2. После атаки «Тобола» по правому флангу Вукчевич и Девенс с помощью коротких передач переиграли несколько игроков обороны соперника и бразильский нападающий костанайцев от боковой линии штрафной площади сделал подачу в центр. Малый, а затем Султанбек Астанов попытались выбить мяч, но его подобрал в центре Эль-Мессауди и с десяти метров пробил по воротам. И мяч после попадания в перекладину пересек линию ворот - 0:2.

Хозяева, придя в себя после второго пропущенного гола, попробовали устроить навал на ворота гостей, атакуя всей командой. Но «Тобол» справился с натиском и заработал на 38-й минуте на левом фланге угловой удар, который разыграли Чесноков и Тагыберген. А затем капитан «Тобола» отправил мяч в центр Вукчевичу, который метров с 25-ти мощно пробил по воротам, но хозяев спас Шайзада, переведя мяч над перекладиной. Розыгрыш второго подряд углового вновь завершился ударом Вукчевича с той же точки, но на этот раз мяч попал в руку бразильскому нападающему «Ордабасы» Эвертону Мораесу. Прямым ударом со стандарта, назначенного за это нарушение в десяти метрах от штрафной площади, капитан «Тобола» отправил мяч в правый верхний угол ворот своей бывшей команды, которую Тагыберген покинул в конце марта.

Игроки «Ордабасы» пытаются остановить проход Ислама Чеснокова / Фото instagram.com/fctobol

До перерыва хозяева поля успели нанести два удара по воротам гостей. На 42-й минуте Халматов пробил низом метров с 20-ти чуть правее центра, но Бусурманов в падении поймал мяч. А через две минуты один на один с вратарем гостей вышел Эвертон, но не смог переиграть Бусурманова, вышедшего навстречу к границам штрафной площади. А перед самым перерывом Чесноков получил первое в матче предупреждение.

Второй тайм очень активно начали хозяева, прижав костанайцев к своим воротам. Через пять минут после перерыва удар по воротам гостей нанес Эвертон, пробивший с дуги штрафной площади, но мяч пролетел над левой «девяткой». Не прошло и минуты, как шымкентцы перехватили мяч вблизи ворот гостей и заработали угловой удар на левом краю атаки. А на 54-й минуте «Ордабасы» добился своего - после атаки по левому краю и хорошей комбинации в штрафной площади гостей мяч оказался у Эвертона, который с линии вратарской площадки точно пробил в дальний правый угол ворот - 1:3.

Вдохновленные хозяева продолжали атаковать, но «Тобол» сумел отвести игру от своих ворот, и на 58-й минуте заработал штрафной удар на дуге штрафной площади. При его розыгрыше Тагыберген пробежал мимо мяча, а Чесноков пробил мимо стенки в левый угол ворот, но Шайзада в падении отбил мяч, а Султанбек Астанов выбил его за лицевую линию. После розыгрыша углового дело до удара не дошло.

На 62-й минуте в составе «Тобола» произошла первая замена, и вместо Девенса на поле вышел Виктор Брага.

С мячом Наурызбек Жагоров / Фото instagram.com/fctobol

Игра стала более нервной, и в течении десяти минут гости заработали пять штрафных ударов. Но удар по воротам хозяев состоялся лишь на 74-й минуте, когда Жагоров с игры пробил с линии штрафной пощади, но мяч пролетел выше ворот.

Через две минуты розыгрыш углового удара у ворот «Тобола» завершился уверенным выходом Бусурманова, в прыжке поймавшим мяч. Еще через две минуты во время атаки «Ордабасы» мяч в центре штрафной площади после скидки головой Малого попал в руку Цавнича. Но арбитр встречи не остановил игру, так как рука была прижата. А буквально еще через минуту мяч вновь попадает в руку игрока «Тобола» - у левого угла штрафной площади в борьбе с двумя игроками шымкентского клуба рукой в прыжке сыграл Вукчевич. И на этот раз Денис Тевяшов из Уральска после просмотра видео-повтора указал на «точку». А после реализованного Эльханом Астановым пенальти в матч вернулась интрига.

На 84-й минуте автора дубля в ворота хозяев заменил Александр Зуев, который через три минуты заработал опасный штрафной удар у левой боковой линии вблизи штрафной площади хозяев. На подачу Тагыбергена со стандарта откликнулся Цавнич, пробивший с подступов к вратарской площадки головой, но мяч пролетел выше ворот. К основному времени матча было добавлено шесть минут, в течение которых Тагыбергена и Чеснокова заменили соответственно Цотне Мосиашвили и Бейбит Галым, а счет матча не изменился.

Одержав 12-ю победу и набрав в 19-ти матчах 41 очко, «Тобол» закрепился в лидирующей тройке отставая на два очка от вышедшей на первое место «Астаны», разгромившей в этом туре «Улытау» со счетом 4:0. Также 43 очка на счету «Кайрата», проигравшего в домашнем матче «Елемаю» (2:3) и опустившегося из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей на вторую строчку турнирной таблицы. При этом алматинцы сыграли на один матч больше, чем костанайский и столичный клубы.

Продолжает преследовать тройку лидеров «Актобе», одержавший волевую победу над «Окжетпесом» - 2:1, по-прежнему отставая от «Тобола» на 5 очков и опережая «Елемай» на одно очко.

Продлил свою беспроигрышную серию до десяти матчей (6 побед и 4 ничьи) «Женис», не проигравший в Петропавловске «Кызылжару» - 1:1 и догнавший «Ордабасы».

Победив на своем поле «Кайсар» (1:0), свою длительную безвыигрышную серию прервал «Туран», опередив при этом на одно очко сместившийся на предпоследнее место «Улытау». А на последней строчке турнирной таблицы остался «Атырау», третий матч подряд завершивший вничью, на этот раз в гостях с «Жетысу» - 0:0.

Талдыкорганскому клубу между тем было засчитано техническое поражение (0:3) из-за участия одного и того же игрока за разные клубы в рамках одного тура. Так, Нурбол Ануарбеков сыграл в мае в перенесенном матче 20 тура за «Женис» против «Кайрата», а в августе также в матче 20-го тура - за «Жетысу» против «Окжетпеса». Талдыкорганцы 9 августа одержали победу в Кокшетау со счетом 2:1. Этот счет в матче аннулирован, и у занимающего шестое место «Окжетпеса» теперь 32 очка.

Матчи очередного, 22-го, тура чемпионата Казахстана пройдут 23 и 24 августа. «Тобол» в субботу будет принимать на своем поле «Туран».