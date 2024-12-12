Госкорпорация "Правительство для граждан" 12 декабря рассказала, как будут работать ЦОНы и СпецЦОНы в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

Фото из архива "НГ"

В связи с празднованием Дня Независимости центры обслуживания населения, включая специализированные, не будут работать в понедельник, 16 декабря. При этом, суббота, 14 декабря, является рабочим днем для дежурных центров. Услуги можно будет получить с 9:00 до 13:00.

Уже во вторник, 17 декабря, ЦОНы и спецЦОНы страны будут принимать граждан по обычному графику.

"Центры обслуживания населения в будние дни работают с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают в будние дни до 20:00, в субботу – до 13:00. Дежурные спецЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу до 18.00, а выдача готовых документов осуществляется до 20.00, в субботу – до 13.00", – напомнили в госкорпорации.

Напомним, в Костанае дежурными являются Отдел № 1 (ул. Тауелсиздик, 46) и СпецЦОН (ул. Карбышева 12/2). Полный список дежурных ЦОНов по всему Казахстану смотрите здесь.

Ранее стало известно, что 3-й сектор по обслуживанию населения в Костанае будет оказывать госуслуги по новому адресу. Со 2 декабря граждане могут обратиться во Дворец бракосочетания: ул. Г. Каирбекова, 395 "А," 2 этаж, 3 кабинет.