По новому адресу 3-й сектор по обслуживанию населения начинает работать сегодня, 2 декабря. Ранее это отделение находилось по адресу: г. Костанай, ул. Курганская, 31. О переезде этого отделения сообщил директор НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области Миржан Жанабаев.

Фото Олега ПАКА



Теперь государственные услуги 3-й сектор по обслуживанию населения будет оказывать в Дворце бракосочетания по адресу: г. Костанай, ул. Г. Каирбекова, 395 "А," 2 этаж, 3 кабинет. Часы работы сектора: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, без перерыва на обед.

Актуальные адреса действующих ЦОНов/СпецЦОНов по г.Костанай:

- Отдел №1 по обслуживанию населения – г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 46. Часы приема: в будние дни с 09:00 до 20:00, без перерыва на обед. В субботу с 09:00 до 13:00;

- Отдел №2 по обслуживанию населения – г. Костанай, ул. Гашека, 14. Часы приема: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00;

- Специализированный отдел – г. Костанай, ул.Карбышева 12/10. Часы приема: в будние дни с 09:00 до 18:00 (выдача документов до 20:00), в субботу с 09.00 до 12:00 (выдача документов до 13:00).