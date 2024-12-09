В одной из квартир многоэтажки в городе Житикаре Костанайской области возник пожар. Пожарным пришлось эвакуировать жителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МЧС.

Иллюстративное фото: МЧС

Пожар начался в квартире на первом этаже пятиэтажного дома: горели мебель и личные вещи. Хозяйка квартиры не могла самостоятельно выбраться из дома.

"Несмотря на сильное задымление и высокую температуру, пожарным удалось быстро обнаружить хозяйку квартиры и вынести её на улицу. После чего спасатели оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и передали прибывшим сотрудникам скорой медицинской службы. Также силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 15 человек, из них 5 детей", - сообщили в МЧС.



Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Причина устанавливается.