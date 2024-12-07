Раньше этот подвид степной кошки не встречался в нашем регионе. Появление азиатской кошки на юге области может быть связано с расширением ареала на север из-за изменения климата, сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК).

Несколько особей попали в объективы фотоловушек, а во время мониторинга окрестностей сотрудник АСБК Георгий Тимошенко запечатлел дикого кота на камеру.

- За 15 лет нашей деятельности в этом регионе «вживую» ни разу диких котов не видели, — подчеркнул значимость события директор экопарка «Алтысай» Алексей ТИМОШЕНКО.

Эти находки имеют особое значение, отметил Илья Смелянский, научный сотрудник АСБК:

- В последние 30 лет происходит быстрое расширение ее ареала на север и запад - благодаря этому степная кошка сейчас заселила и южную часть степной зоны, полосу полупустыни, почти на всем ее протяжении, от южных районов ЗКО до Абайской области.

Азиатская степная кошка (Felis lybica ornata) - подвид степной кошки, обитает в Юго-Западной и Центральной Азии. В Казахстане кошка в основном населяет саксаульники, тугаи, закрепленные и полузакрепленные бугристые и грядовые пески, чинки и овраги пустынной зоны, пишет Baigenews.kz. В прошлом этих кошек массово отлавливали ради меха.

Эти кошки могут выживать в пустынях, удовлетворяя потребности в воде за счет добычи, основной частью которой являются грызуны. В рацион также входят зайцы, птицы, насекомые и рептилии. Размеры кошек варьируются от 47 до 74 см в длину тела, длина хвоста достигает 36 см, а вес колеблется в пределах 2–6 кг.

Фото instagram.com/acbk.kz