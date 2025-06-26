«НГ» уже описывала начало этого драматичного судебного разбирательства. 23 мая в дом Лукичёвых, жителей села Октябрьское, что в Костанайском районе, после сигнала в полицию о том, что родители «распивают спиртные напитки», без разрешения хозяев вошли представители педагогов местной школы, сотрудники акимата и участковый.

У Лукичёвых трое несовершеннолетних детей, по отношению к старшей дочери глава семьи - отчим. «Ответственными лицами» было принято решение изъять детей и временно поместить в Дом ребенка и в Центр адаптации несовершеннолетних, а родителей отправить на медицинское освидетельствование.

Андрей Лукичёв: «Участковый общался со мной в грубой форме»

Сторона защиты Лукичёвых утверждает, что сама процедура прошла с вопиющими нарушениями закона, поскольку жизни и безопасности детей ничто не угрожало, документы были составлены не по процедуре, а сама семья, по мнению соседей, благополучная.

- Работники образования района, полиции и системы исполнительной власти, - полагает юрист и адвокат Сардар ХАЛЫКОВ, - опасались последствий своих неоправданных действий и превышения полномочий, поэтому они совместными усилиями и недостоверными показаниями попытались смазать картину того, что на самом деле произошло 23 мая в доме Лукичёвых. И примерно 90% таких разбирательств заканчивается не в пользу «нарушителей».

Лукичёвых пригласили для дачи показаний именно как предполагаемых правонарушителей. В практике подобных слушаний участники процесса отвечают на вопросы суда последовательно, один за другим. Следующий диалог составлен из ответов и реплик нескольких лиц, чтобы избежать длиннот и путаницы.

Кто лучше закон знает?

Итак, 24 и 25 июня суд рассматривал показания принимавшего участие в изъятии детей сельского участкового инспектора полиции Толегена НУРМАГАМБЕТОВА, самих супругов Андрея и Анастасии ЛУКИЧЁВЫХ, а также свидетельницы Валентины СИБИРЯКОВОЙ.

Пояснения суду дает Нурмагамбетов:

- 23 мая, после обеда уже, ближе к вечеру, мне позвонила соцпедагог школы, Татьяна Николаевна Кузьмина, что они находятся на улице Новая, дом 10, где проживает семья Лукичёвых, семья в полном составе, и попросила, чтобы я подъехал туда. Когда я подъехал, ворота были открыты, я зашел. На улице стояли соцработники и педагоги. Я зашел к ним домой, но дальше прихожки не проходил, я в прихожке стоял. Там была бабушка, то есть мать Андрея Лукичёва. Ее лицо было в синяках, я у нее спросил, что произошло - драка, может? Она объяснила, что упала. Оценив обстоятельства - дом не соответствует санитарным нормам, посуда немытая, остатки всякие, я попросил Анастасию одеть детей и проехать с нами в медицинское учреждение. С целью защиты детей и именно девочек, тем более подростковых. Потом они вышли.

- Можете сказать: был порядок или беспорядок в доме? - интересуется у свидетельницы Сибиряковой защитник Халыков. - Нет еды там, грязь, что-то немытое?

Валентина Сибирякова: «Лукичёвы - хорошие родители. Дети их любят, у них порядок»

- Нет, априори у Насти такого не может быть вообще, - отвечает Валентина Владимировна. - Она аккуратистка. Как и в огороде, во дворе - везде. Соседи даже подтвердят. А у бабушки гипертония, и упала она в огороде от скачка давления во время работы. Она на тот момент была в адекватном состоянии.

- Обвинение, которое семье Лукичёвых предъявляют, гласит, что они не справляются с обязанностью родителей, - продолжает задавать ей вопросы Халыков. - Как вы считаете, справляются или нет?

- Нет, ну, конечно, справляются. Они хорошие родители. Дети их любят, у них порядок. У них все время дастархан накрыт. У них дома две большие морозилки и огромный холодильник, и все забито едой.

- А вы, как участковый, тоже со своей стороны вели эту семью? - спрашивает у Нурмагамбетова судья Костанайского районного суда Серик АЙБАСОВ.

- Да, постоянно вели, - дает ответ участковый. - Мы заезжали раз в квартал, это точно. Еще, по-моему, зимой я заезжал, когда отчимов начали проверять. Нам предоставляют список адресов, где проживают отчимы, кто удочерил. Такое указание с МВД пришло, мы сейчас проверяем.

- До этого случая, в 2024 году на комиссии рассматривали вас? - спрашивает судья Андрея Лукичёва. - И за что рассматривали?

- Подобные случаи были.

- Кто в этот раз принял решение отвезти детей? - звучит вопрос представителю полиции от Халыкова.

- Я принимал решение. Я, как участковый, обеспечиваю охрану общественного порядка и безопасность граждан.

- Но сельские участковые, - возражает Сардар Халыков, - не имеют права самостоятельно принимать такие решения, это только по решению суда или в рамках следственных действий. У вас же не следственные действия.

- На что вы ссылаетесь? Это что за закон нормативный?

Сардар Халыков: «Съемка в частном доме без разрешения собственника запрещена»

- Вы - представитель правоохранительного органа. Знаете ли вы, что производить съемку в частном доме без разрешения собственника нельзя?

- Если вы думаете, что я поступил неправомерно, можете обратиться в УСБ и так далее, в прокуратуру.

- Вы в перепалку не вступайте! - осадил спорящих судья. - Сейчас будете изгаляться, кто здесь лучше закон знает!

- Вы надевали наручники Андрею? - ставит очередной вопрос защитник. - Андрей Лукичёв утверждает, что надевали. Его жена Анастасия и ее 12-летний ребенок утверждают то же самое. Наконец, о том же говорит свидетельница Валентина Сибирякова.

- Они повели Андрея в машину, - подтверждает Сибирякова. - У Андрея наручники были сзади. Он же полный, Андрей. В машину не вмещался, поэтому перед тем, как посадить, наручники сняли. Кто-то из группы снимал это на видео.

Толеген Нурмагамбетов: «Если бы я их надел, у него на руках остались бы синяки»

- У меня с собой наручников не было, - парирует Нурмагамбетов. - Они крепятся на поясе, а на видео заметно, что на мне нет этого пояса. И потом, посмотрите на руки Андрея, какая у них толщина. И посмотрите на эти наручники, которые я обычно с собой ношу. Если бы я их даже надевал, у него на руках были бы синяки, гематомы. А теперь сами делайте выводы.

- Я не уверен, те же наручники Нурмагамбетов показал или другие, - признался автору статьи сам Андрей Лукичёв после слушания. - Во всяком случае, у меня после их применения были красные полосы на запястьях. Они сдавливали, но синяков не осталось. Да и месяц уже прошел с того дня, сейчас вообще никаких следов.

- Он, Толеген, подошел к мужу и сказал: «Чего вы там кашу заварили?» - бросила реплику судье Анастасия Лукичёва. - Говорит: «Все равно ничего не докажете. Я вам житья в поселке не дам».

- Анастасия Валентиновна, - удивился Сардар Халыков. - Вы в суде сидите, а не на улице. А в суде такие вещи надо вслух говорить, не вдогонку. Вы должны с заявлением в суд обратиться, что на вас оказали давление, понимаете? У вас есть защита - это я.

- «Сейчас, - сказал участковый, - когда суды закончатся, для вас это еще не конец. Я на вас подам в суд и покоя не дам», - цитирует Андрей Лукичёв. - Последнюю фразу он и ранее говорил, и вообще, в грубой форме со мной разговаривал.

- Я всего лишь проводил с ним беседу, - возразил участковый Нурмагамбетов. - Говорил, что буду постоянно проверять, проводить работу и принимать меры. У меня нет полномочий выгонять их из населенного пункта. А в суд я на вас подам, да, такой разговор был.

По словам Анастасии, на семью оказывается давление, причем не только со стороны представителей полиции.

Анастасия Лукичёва: «Вот так он скрутил руки моему мужу»

- 25 мая, то есть уже после случившегося, я захожу в наш сельский магазин за продуктами, за хлебом. За прилавком продавщица Оксана: «Не обижайся, но мне акимат запретил вам продавать даже продукты». Я говорю: как? Хорошо, говорю, пойду в другой магазин. А она отвечает: «А вам во всех магазинах запретили». Я вчера на комиссии по делам несовершеннолетних, куда нас вызвали, упомянула об этом. Мне отвечают: «Нет, мы такого не говорили!» Аким говорит: «Я первый раз слышу, такого распоряжения не давал и давать не в силах». Но я это сама видела и слышала. Смысл, наверное, в том, чтобы показать свою власть. С тех пор мы по магазинам ездим в Тобыл. Берем сразу несколько хлебных булок, штук пять, и по приезде - в пакеты, в морозильник, а потом я их размораживаю в микроволновке.

Под наблюдение на полгода

По итогам судебных слушаний и заседания комиссии по делам несовершеннолетних Костанайского района приняты решения: Андрею Лукичёву присудить штраф в 39 000 тенге, причем вся их семья будет полгода находиться под наблюдением комиссии.

25 июня появилось финальное постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей Сериком Айбасовым:

- Законность и обоснованность привлечения Лукичёвой А. В. к административной ответственности по ч. 1 ст. 127 КоАП нашли свое полное подтверждение конкретными обстоятельствами, установленными в судебном заседании, а именно в показаниях свидетелей, должностных лиц, составивших протокол об административном правонарушении, а также в письменных материалах дела и в видеосъемке. Показания допрошенных в качестве свидетелей Лукичёвой А. В., Сибиряковой, Лукичёва А. П. суд оценивает критически, так как они опровергаются исследованными в суде материалами дела.

Фото автора