В прениях прокурор запросила для подсудимого 5 лет. Потерпевшие категорично не согласились с ней и требовали большее наказание за смерть их близких. Сегодня, 26 июня, Исмоилжона Розакулова приговорили к 5 годам лишения свободы. Как судья объяснила решение?

ДТП произошло 16 декабря 2024 года на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган в Карасуском районе. Согласно материалам дела, Розакулов уснул за рулем фуры "Вольво", из-за чего та выехала на встречную полосу и врезалась в минивен "Тойота Альфард". В результате три пассажирки минивена, все они - учителя школ, скончались на месте, а водитель "Альфарда" и остальные пассажиры, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Розакулова судили по п. 4 ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Исмоилжон Розакулов полностью признал вину.

Судья вела производство на казахском языке по требованию осужденного, поэтому для русскоязычных потерпевших пригласили переводчика.

В прениях прокурор Алма НУРСЕИТОВА объяснила запрашиваемый срок в 5 лет смягчающими обстоятельствами в виде малолетних детей и признания вины. Отягчающих обстоятельств в деле она не обнаружила.

26 июня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области судья Аделия ХАСЕНОВА пояснила, что вина Розакулова доказана его признательными показаниями и показаниями свидетелей, и приговорила его к 5 годам лишения свободы и лишению водительских прав на 7 лет.

- Суд при вынесении приговора учитывал часть 2 статьи 55 УК РК, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоятельств нельзя превышать максимальный срок, предусмотренный Уголовным кодексом.

- Половину максимального срока, - поправила переводчика явно неравнодушная к вопросу срока наказания прокурор.

- Потерпевшие просили 15 лет, но санкция статьи предусматривает срок до 10 лет лишения свободы, - закончила переводчик.

В прениях защитник Розакулова отмечал, что потерпевший водитель "Альфарда" Талгат Сеитов нарушил закон, использовав праворульную машину в качестве такси. 26 июня судья вынесла частное постановление в адрес департамента полиции - проверить данный факт.

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