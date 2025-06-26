Почему Казахстан сначала экспортирует картофель, а потом завозит этот продукт из других стран, пояснил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. На брифинге в СЦК он сказал, что картофель импортируют в межсезонье, передает Informburo.kz.

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"К примеру, в начале зимы поступал ранний картофель из Пакистана, поскольку там погодно-климатические условия позволяют уже получать урожай этого года. После этого узбекистанская картошка поступает на наши рынки. И с начала июня мы уже собираем нашу. Я не вижу ничего критичного, это постоянный товарообмен экспорта и импорта в период межсезонья. По примеру прошлого года Узбекистан активно у нас импортирует картофель. Это естественные рыночные процессы", – сказал Тасжуреков.

Сейчас картофель продают по 450 тенге за килограмм.

"В прошлом году не уродилось, так скажем, как в соседних странах: в России, Беларуси, Узбекистане. Поэтому был повышен спрос. В этой связи мы экспортировали порядка 600 тысяч тонн. Это рост по сравнению с 2023 годом на 50%. В том году мы экспортировали менее 400 тысяч тонн", – заключил вице-министр сельского хозяйства.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин говорил, что стоимость картофеля, моркови, лука и капусты начнёт снижаться после июня.