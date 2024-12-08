Считается, что карась - рыба летняя. Эта аксиома утвердилась с легкой руки классика рыболовства Л. П. Сабанеева, который в одной из своих работ утверждал, что, «зарывшись в ил, караси проводят всю зиму и начало весны». Но сегодня мы уже можем однозначно сказать, что это верно не всегда и не везде. Ну разве что только на небольших водоемах, промерзающих почти до самого дна.

Что делает зимой правильный карась

Да, правильный карась по всем законам его карасиной логики зимой мирно спит, зарывшись в ил, приостановив процессы жизнедеятельности на большинстве наших заселенных им озер. Однако на таких водоемах, как Сарыколь, Итсары, Косколь, Аксуат, время от времени он либо не засыпает вообще, награждая наших рыболовов праздником зимней карасиной экзотики, либо просыпается подо льдом ближе к весне.

Какой рыбак не порадуется таким рыбинам / Фото из личного архива

Относительно того, по каким причинам карасиный народ в некоторых водоемах проявляет активность и клюет на мормышку, существуют разные мнения. Кто-то считает, что клев карася зимой свойственен водоемам с галечным или каменистым дном, исключающим наличие ила, потому что рыбе просто не во что зарываться на зиму. Кто-то уверен в том, что карась ловится зимой только в тех водоемах, где его популяция избыточна в соизмерении с кормовыми ресурсами, полагая, что ему просто не хватает корма для запаса «жирка», необходимого для поддержки процессов жизнедеятельности зимой. Некоторые предполагают, что карасю не спится зимой из-за активности в озере хищной рыбы. Но, увы, без ответа остается вопрос о том, почему на одном и том же озере в одном зимнем сезоне карась клюет, а в иной год не клюет. Ведь и дно там прежнее, и кормовая база, и хищник не перевелся, а зимнего клева нет. Загадка! В сезоне 2023-2024 на озере Итсары зимнего клева карася не было вообще, на Косколе карась проснулся ближе к весне, на Сарыколе клевал лишь местами и эпизодически, не было клева и на Аксуате.

Что же ныне? Из четырех озер пока осчастливило карасятников уловами только Итсары. На соседнем Косколе клева нет. И это еще одна загадка. Два озера расположены так близко, что в некоторых местах в периоды весеннего разлива они соединяются. Понятно, что и карась в них одного роду-племени, и дно с кормовой базой схожи, и хищной рыбы в них достаточно, а далеко не всегда в одно и то же время на них обоих есть зимний клев.

Едем на Итсары за трофеями

Слухи о том, что на Итсары клюют из лунки трофейные караси, разлетелись у нас моментально. Мои информаторы то и дело присылали фото, видеоролики с рыбинами огромных размеров. И им нельзя было не верить. Итсарских килограммовых карасиных кабанят нам с Сабанеем чаще удавалось выудить летом и осенью, в прошлые зимы трофеи нам там не попадались.

Итсарский трофей / Фото автора

Недавним днем едем на Итсары за трофеями. Выезжаем из города в 7.30, а в 10.00 уже пробираемся сквозь толпу в те места озера, которые еще не стали решетом из-за пробуренных лунок. Машин и людей здесь не просто много, их - целая армия. Радует то, что основная масса техники обосновалась на берегу - ничего из них канцерогенного не будет капать на лед, да и клеву они не помеха (вот бы всегда и на всех водоемах всю зиму так было!). Иду и наблюдаю: тактика ловли у всех одинаковая - пробурить в тростниковом «окошке» с десяток лунок, расставить на них удочки и наблюдать за сторожками. По пути заодно узнаю о клеве: все жалуются - с утра клева нет, у кого - один-два карася. Что ждет нас с Сабанеем?

Наконец находим наши летние места, где мы ловили килограммовиков. Здесь всего лишь на одном пятачке несколько пробуренных лунок и явные признаки того, что рыболовы снялись отсюда совсем недавно, ловили ночью, и что клев был. Бурим слегка застывшие лунки предшественников, опускаем в них подводную камеру. Вода почти прозрачная, видно дно, стволы растительности, мотыль, опущенный в лунку Сабанеем. Не видно рыбы. Сабаней бурит лунки вокруг этого пятачка, но и там камера о карасе не сигнализирует. Я предполагаю, что если карась и был в этом месте, то, пока бурили, он отсюда ретировался: крупный карась очень осторожен и не терпит шума. Решили действовать старым проверенным дедовским методом: все пробуренные лунки прикормить перловкой, червем и мотылем и, как и положено, на полчаса набраться терпения.

Такая тактика сработала. Минут через 20 на первой по времени пробуренной и прикормленной лунке я увидела поклевку сразу же после заброса удочки. Подсекаю и сразу же чувствую, как что-то тяжелое и неповоротливое подсело на мою мормышку. Очень медленно подтягиваю рыбину к лунке, она не сопротивляется. В висках стучит, адреналин зашкаливает! Наконец из воды показывается огромная голова, а затем и сам трофей - серебристо-черный красавчик. Хорошо, что в моей лунке диаметр 15 см, при 13 см вытянуть его было бы проблемно. Снимаю «поросенка» с крючка и стараюсь быстрее отправить мормышку обратно в лунку в надежде, что такая рыбина там была не одна. Подбрасываю несколько перловинок и мотыльков. Но поклевок нет. Зато карась начал клевать у Сабанея. Правда, меньших размеров и полукилограммовый, но зато гораздо чаще. Я терпеливо сижу на своей лунке в надежде на новые трофеи, ловлю в течение пары часов еще штук пять огромных, а потом клев пропадает, и я пересаживаюсь на другую нашу прикормленную лунку. А тут уже карась клюет почти без пауз, но разный - от трехсотграммовиков. Клев клевом, но обед по расписанию. Традиционно варим пельмени на походной газовой плиточке, приправляем домашним огоньком… Кайф!

К четырем вечера у меня уже устала рука вытягивать из лунки тяжелых рыбин. Стали собираться восвояси. По дороге к берегу слышу разные разговоры. «Больше сюда не приеду, один ротан клюет», - раздается с одной стороны. «Штук десять карасей поймал», - хвастается кто-то другой. А у нас с Сабанеем - день щедрого рыбацкого счастья. Кто-то скажет: повезло. Да, соглашусь, без везения рыбалка не рыбалка. Но думаю, в этот день главное было не в нем. Мы ловили в тех местах, где не было шумно, разумно прикармливали тем, что карасю нравится, постоянно «играли» удочкой и часто обновляли насадку на крючке мормышки. Думаю, что еще сработал тип игры и хорошо подобранные именно на карася снасти. Уверена, что таковых, как мы, в тот день на Итсары было немало. Ну а тем, кто разочарован, скажу: проверено, крупного карася здесь много, а если он не клюет, причина совсем не в нем.

Клев-инфо