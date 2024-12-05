В редакцию «НГ» обратилась инициативная группа жителей КЖБИ, которые просят вернуть автобусную остановку «25-й магазин». Сейчас пассажирский транспорт вынужден останавливаться прямо на дороге у перекрёстка улиц Маяковского и Чкалова.

Остановка «25-й магазин», по словам жителей района, существовала, как минимум, 30 лет, но не так давно её демонтировали. В результате и автобусы, и сами пассажиры, как они утверждают, вынуждены создавать аварийные ситуации. «Просим содействия и огласки в решении вопроса о восстановлении остановки, - обратились в редакцию жители, - 2 года на участке отсутствует обозначение и остановочный павильон».

Мы провели экспресс-опрос прямо на месте. Своё мнение высказывают как пассажиры, так и водители:

- Неудобно, особенно не местным, которые вообще не знают, что здесь есть остановка. Те, кто знают, конечно, просто стоят тут, и всё.

- Люди выходят прямо на дорогу, потому что раньше автобус подъезжал к краю проезжей части, а теперь ему мешают автомобили, которые могут находиться тут на стоянке.

- Я уже несколько лет таксую, и могу сказать, что остановки должны быть удобны, во-первых, для пассажиров, потому что автобус – транспорт повышенной опасности, во-вторых, для их водителей, и в-третьих, для прочих участников движения. На этом месте, я считаю, автобус обязан останавливаться. И есть бабушки, есть инвалиды – им так заходить тяжело, неудобно.

- Хотя бы разметку соответствующую нужно сделать, знаки добавить, чтобы место остановки было акцентировано. И ничего ведь особого придумывать не нужно, есть мировой опыт. Пожалуйста, перенимайте!

На наш запрос относительно судьбы остановки «25 магазин» в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» ответили:

«В 2020 году проводилась реконструкция ул. Чкалова, в проекте которой предусмотрен перенос остановочного кармана и установка остановочного павильона на остановке «Кронос». Остановка «25 магазин» по ул. Чкалова не действующая и не является автобусной остановкой. Также сообщаем, что данная остановка в утвержденных схемах маршрутов №№ 10 и 19 не указана».

Второй редакционный вопрос - «Разделяете ли вы мнение жителей КЖБИ в том, что отсутствие остановки создаёт аварийные ситуации?» - отдел ЖКХ решил оставить без ответа.

Фото Игоря НИДЕРЕРА