Первым соперником «Горняка» в декабрьской программе открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой стал клуб из южной столицы республики «Алматы».

Борьбу за шайбу ведут нападающий «Горняка» Никита Ляпунов и нападающий «Алматы» Егор Кожевников / Фото pro.ligasy.kz

Для команд это уже второе двухматчевое противостояние. В Алматы хозяева одержали две победы, но рудничанам удалось все же заработать одно очко, доведя первый матч до овертайма.

Перед вторым противостоянием «Алматы» занимал четвертую строчку в турнирной таблице, набрав в 22 матчах 26 очков. Находившийся же на границе зоны плей-офф «Горняк» - восьмое место, отставал на четыре очка и проведя на две игры меньше. В случае положительного исхода в домашних играх он мог догнать алматинский клуб.

Однако, как показал первый период первой встречи, гости не собирались сдавать позиции, нанеся по воротам 20 бросков и позволив сделать это сопернику лишь восемь раз. Да и открыли счет алматинцы достаточно быстро - на 4-й минуте. Правда, произошло это в большей степени из-за ошибки хозяев у своих ворот: защитник «Горняка» Сергей Лазарев от правого борта сделал передачу перед воротами своему нападающему Даниле Барабашу, который не смог обработать шайбу, и находившийся рядом игрок «Алматы» Владислав Туник просто переправил ее в ворота.

А за минуту до первого перерыва гости удвоили свое преимущество. Причем и здесь не обошлось без оплошностей хозяев в обороне, позволивших нападающему «Алматы» Егору Кожевникову после его же броска трижды добивать отбитую Владиславом Нуреком шайбу.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Во втором периоде ситуация по броскам по воротам поменялась с точностью до наоборот. И хозяева так же забросили две шайбы. На 27-й минуте это сделал Барабаш, переигравший канадского голкипера «Алматы» Коди Джордана Портера после передачи признанного лучшим нападающим ноября Евгения Степанова. А на последней минуте игрового отрезка отличился Валерий Гурин при поддержке того же Степанова и капитана команды Александра Куршука. Однако на второй перерыв команды ушли на перерыв не при ничейном счете. В середине периода сумели отличиться и гости, шайбу забросил Евгений Бурлака.

В третьем периоде у алматинцев место в воротах занял Антон Осокин, на его долю пришлось 16 бросков хозяев. Рудничане почти три заключительные минуты играли с шестым полевым игроком, вышедшим вместо Нурека, по воротам которого в третьем периоде бросали всего дважды. Однако счет не изменился, в итоге «Горняк» уступил - 2:3 (0:2, 2:1, 0:0).

Сегодня команды проведут свою заключительную игру в рамках регулярного чемпионата.