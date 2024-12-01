Очередная ретро-дискотека прошла в гостинице «Целинная» 24 ноября. Собралось более 50 человек, в основном пенсионеры. В гардеробе даже не хватило свободных вешалок, пришлось использовать стулья из танцевального зала.

В зале несколько мужчин двигали мебель по углам, расширяя пространство для танцев, а гости всё больше собирались в группы, обменивались шутками, беседовали.

Услышав музыку, гости ринулись в центр зала - танцевать в ритм. Как могли. Выделялся мужчина в яркой оранжевой рубашке, который плясал от души до такой степени, что рубашка стала мокрой. Музыку резко обрывают, слово берет зачинщик вечеринки Владимир ТКАЧУК.

Владимир сообщил, что танцевальные встречи будут проводиться регулярно, по выходным, с 15:00 до 17:00. В расписании возможны изменения: ретро-дискотеку могут провести либо в субботу, либо в воскресенье. О предстоящем мероприятии сообщают в чате WhatsApp. Добавиться в группу можно, написав администратору Антонине по номеру +7-771-275-37-95. Лучше не использовать голосовые сообщения. Организаторы будут благодарны, если вы не будете писать в ночное время.

Организаторы также просят участников ретро-дискотеки заплатить символический взнос в размере 300 тенге. Он необходим для оплаты аренды.

- Танцы востребованы всегда. Для людей пенсионного возраста это отдушина, возможность общения, воспоминаний о молодости и вообще - ощущение жизни, - рассказал «НГ» Владимир Ткачук. - К сожалению, организацией досуга для людей элегантного возраста занимается очень мало кто. Раньше подобные мероприятия проводились только в ДК «Мирас», и этого, конечно, было недостаточно. Летом я проводил танцы на улице - в Центральном сквере. Было очень много посетителей. Но с наступлением холодов стал искать тёплое помещение. Это оказалось непростой задачей. Не везде нам были рады. Но администрация гостиницы «Целинная» пошла мне навстречу и выделила один из залов.

В планах Владимира, кроме танцев, ставить сценки.

- У нас очень талантливые и активные посетители, некоторые ведут свой блог и набирают большое количество просмотров, снимая танцы, - добавляет организатор. - Есть, конечно, трудности - с перемещением мебели, аппаратуры, но мужчины всегда помогают. Всё решаемо. Для меня это сейчас дело моей жизни, очень важное и полезное. И у меня ещё много идей на будущее.

Танцевали под самые разные песни: Boney M, Мираж, Мурат Насыров и Пьер Нарцис сменяли друг друга.

- Я в прошлом педагог, сейчас на заслуженном отдыхе. С удовольствием посещаю танцы, потому что это наше здоровье, - поделилась Гулжан АЙДАРАЛИЕВА. - Я очень благодарна организатору дискотеки Владимиру за возможность приятного времяпрепровождения, общения. Ведь, как говорят учёные, общение омолаживает человека. Здесь я настраиваюсь на позитив, получаю радость. Хотелось бы, чтобы в каждом микрорайоне была возможность таких встреч.

Галина ГАВРИЛОВА приехала на ретро-дискотеку из Тобыла. На пенсии не скучает, ведёт активный образ жизни, шьёт кошельки, занимается бижутерией и делает шкатулки.

- Я хожу на танцы очень давно, давно знакома с Володей, да мы все тут уже друзья, - говорит она. - Это прекрасная возможность для общения, это движение, это здоровье. Без танцев какая жизнь может быть?

Ирина БРАГИНЕЦ вспоминает, как с 2016 года танцевала на площадке в парке, потом в ДК «Мирас», в ресторане на КСК и теперь, благодаря Владимиру, вся эта большая танцевальная семья собралась в «Целинной».

- Очень весело у нас, и здорово. А куда нам деваться за 50+? Раньше я занималась танцами во Дворце пионеров, была лауреатом, выступали в Алматы, по Казахстану, а сейчас танцую здесь.

Танцевали весело и задорно. Кто уставал, мог отдохнуть на расставленных вдоль стены стульях. Не обошлось без медленного танца, когда гости разбились по парам. Шутили и веселились. В общем, два часа пролетели незаметно.

Автор - студент 3-го курса КРУ им. Байтурсынова.

Фото Алеси ШЕВЧЕНКО