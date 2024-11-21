Активисты инициативной группы по созданию оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» 20 ноября подали 25-ю по счету заявку на регистрацию политической организации в Минюст Казахстана. Сотрудники министерства в Астане приняли документы, сообщает Радио "Азаттык".

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По словам активистов, собрано более трех тысяч подписей — при необходимом по закону минимуме в 700 подписей — 1600 подписавшихся подтверждают на видео, что они лично ставили подписи.

В среду в приемной министерства юстиции активисты незарегистрированной партии хотели рассказать журналистам о трудностях с регистрацией, на место прибыли полицейские, которые потребовали освободить помещение. Силовики сказали, что на пульт 102 поступило сообщение о том, что сотрудникам мешают работать. Собравшиеся возмутились: «столько чиновников имеют недвижимость в Дубае, вокруг этого много информации, почему вы не расследуете, почему преследуете нас?»

Активисты «Алга, Казахстан!» добиваются регистрации партии с мая 2022 года. Они подают списки с тысячами подписей, сопровождая их фото- и видеосвидетельствами, но министерство юстиции каждый раз возвращает документы, ссылаясь на «несоответствия», якобы наличие «мёртвых душ». Инициативная группа по созданию партии неоднократно безуспешно оспаривала действия чиновников в суде. Активисты считают, что партии отказывают в регистрации по политическим причинам.

Лидер инициативной группы активист и супермарафонец Марат Жыланбаев находится в тюрьме. В ноябре 2023 года Жыланбаева на закрытом от общественности процессе приговорили к семи годам лишения свободы с трёхлетним запретом на общественно-политическую деятельность. Его обвинили в «участии в запрещённой организации» и «финансировании экстремистской деятельности». Обвинения в «экстремизме» строились на его контактах с членами оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», которое было запрещено в 2018 году как «экстремистское» по решению столичного суда, но признано Европейским парламентом «мирной оппозицией».

Обвинения Жыланбаев отверг как политически мотивированные. Международные правозащитные организации неоднократно выступали с призывами освободить Марата Жыланбаева.

Предыдущая попытка зарегестрировать партию состоялась вапреле 2024 года. Тогда казахстанцев призвали провести акции в поддержку движения у зданий территориальных департаментов юстиции. К ограде костанайского департамента к 12 часам вышел один человек - Амангельды Кокушев. С активистом провели беседу сотрудники акимата и полиции, но задерживать мужчину не стали.

В мае 2024 года дело члена организационного комитета незарегистрированной партии "Алга, Казахстан!" Алины Смаковой рассмотрели в Костанайском областном суде. Ранее административный суд Костаная оштрафовал девушку на 184 600 тенге. Протокол о правонарушении составили сотрудники полиции. Они мониторили интернет и в телеграм-канале движения обнаружили ролики с участием Смаковой. В этих видео она критиковала "Жана Казахстан", рассказывала о новой партии и объясняла, как вступить в инициативную группу по регистрации политического движения. Все это правоохранители посчитали "участием в деятельности незарегистрированного общественного объединения".