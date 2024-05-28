Апелляционную жалобу члена организационного комитета незарегистрированной партии "Алга, Казахстан!" Алины СМАКОВОЙ рассмотрели в Костанайском областном суде.

Алина Смаковая

Ранее административный суд Костаная оштрафовал девушку на 184 600 тенге. Протокол о правонарушении составили сотрудники полиции. Они мониторили интернет и в телеграм-канале движения обнаружили ролики с участием Смаковой. В этих видео она критиковала "Жана Казахстан", рассказывала о новой партии и объясняла, как вступить в инициативную группу по регистрации политического движения. Все это правоохранители посчитали "участием в деятельности незарегистрированного общественного объединения".

Очень интересно действия полиции описаны в постановлении административного суда: "Начальник отдела Управления полиции Костаная Алтаев Е. Ж. в судебном заседании пояснил, что 8 апреля 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей интернет на Телеграмм канале «Алға Қазақстан Костанай» установлены видео материалы, созданные и опубликованные Смаковой, которая призывает граждан вступать в оппозиционную политическую партию «Алға Қазақстан», не зарегистрированную в установленном законодательством порядке, что зафиксировано рапортом старшего опреуполномоченного Управления полиции Костаная."

В одном из роликов, который рассматривали в административном суде, Смаковая говорит об оттоке школьников из Казахстана:

- У меня есть обращение к молодежи. Наиболее продвинутая молодежь мигрирует в поисках лучшей жизни. Сегодня оттоком молодых специалистов никого не удивишь. Мы хотим учиться в зарубежных вузах и, как правило, остаемся там жить. Мы не хотим крови, не хотим боли, но из-за бездарной политики государства в сфере молодежи, даже условия в стране-агрессоре, России, кажутся нам более перспективными. Программы наших чиновников в сфере молодежи не работают, а уполномоченные лица в молодежной политике не могут ответить на элементарные вопросы. Как нам быть? "Новый Казахстан" - что за бред, когда у будущего страны, молодежи, со времен "старого Казахстана" сохраняются социально-бытовые проблемы с нехваткой стипендий и мест в общежитии. Мы хотим нормальных условий! И создаваемая нами партия ставит в приоритет вопросы молодежи.

В областном суде 20 мая адвокат Мейржан ДОСКАРАЕВ заявил, что считает протокол и постановление административного суда необоснованными.

- Ее привлекают за участие в организационном комитете, который готовит партию к регистрации. О каком нарушении закона здесь речь? - спросил Доскараев. - В законе сказано, что деятельность, связанная с политическими партиями, регулируется иными законами. То есть, у нас есть закон о политических партиях, а Смаковую судят по закону об общественных объединениях. У нас по Конституции преследование по политическим мотивам запрещено. И тем более - вмешательство полиции в деятельность партии, которая хочет зарегистрироваться. Я считаю, это незаконно. Я также отмечу, что судья Елена Лымарь, выслушав стороны, даже не удосужилась уйти в совещательную комнату, а сразу огласила текст постановления. Это говорит о том, что исход судебного разбирательства был предрешен.

Отвечая на вопросы коллегии, Доскараев отметил: призывы вступать в инициативную группу партии не могут считаться правонарушением.

- Я не являюсь членом партии, так как нас не зарегистрировали. Я - член организационного комитета, - сказала в суде Смаковая. - Мы боремся за свою регистрацию в судах. Постановление в отношении меня нарушает мои права и международные пакты, ратифицированные в Казахстане. А этот штраф является политическим преследованием активистов и в очередной раз подтверждает, что у нас в стране отсутствуют демократия и свобода слова.

Судья Агайша НУРЛУМБАЕВА прервала выступление активистки, попросив не превращать судебное заседание в "трибуну для вещания".

- Постановление о штрафе вынесены из-за видео с инструкцией для людей, которые интересуются нашей политической программой, - ответила на вопросы судьи Смаковая. - Чтобы подать список на регистрацию в Министерство юстиции, нам нужно иметь базу сторонников. По закону это 700 человек. Естественно, нам нужно познакомить людей с нашими предложениями, политическими и экономическими. То есть, мои видео носят разъяснительный характер.

- Вас обвиняют в том, что вы пустили видео тенденциозного характера. Что вы обозначили в видео, помимо пошаговой инструкции? Я эти видео просмотрела. - сказала судья Нурлумбаева.

- Ничего, в видео с инструкцией я ничего другого не говорила, - ответила Смаковая.

Позже Алина Смаковая уточнила: когда сотрудники полиции приходили к ней и вручали протокол, они демонстрировали только ролик с инструкцией. Другие ролики с ее участием, как отметил адвокат Доскараев, также связаны с работой организационного комитета и должны подчиняться закону о политических партиях, а не закону об общественных объединениях.

Смаковую попросили представить в областной суд решения, в которых обжаловались 24 отказа Министерства юстиции в регистрации партии.

На заседании 27 мая, получив документы, судья огласила постановление, в котором отказала в удовлетворении апелляционной жалобы. Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Верховном суде.

- В рамках требований статьи 489 КоАП РК изученные видеоролики подтверждают деятельность Алины Петровны в незарегистрированной партии, - сказала Агайша Нурлумбаева. - Отдельной инструкции, которая имеет место быть... к этому не относится. Три ролика сами подтверждают этот факт. В связи с этим правовых оснований для удовлетворения жалобы нет.

Алина Смаковая сообщила корреспонденту "НГ", что штраф в 184 600 еще не оплачивала и планирует обратиться в Верховный суд.

- С решением суда я не согласна, потому что там нет состава административного правонарушения, - сказала она. - Я продолжу бороться за регистрацию партии. И все эти палки в колеса от полиции... можно учиться их игнорировать. До этого у меня был административный арест, теперь штраф. Но мы будем бороться.

Фото Георгия ГОВОРОВА