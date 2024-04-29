Член организационного комитета незарегистрированной партии "Алга, Казахстан!" Алина СМАКОВАЯ опубликовала видео, в котором озвучила инструкцию с правилами вступления в инициативную группу. Активисты собирали подписи, чтобы подать документы в Минюст для регистрации партии.

Алина Смаковая / Кадр из видео, опубликованного в телеграм-канале незарегистрированной партии

Однако в полиции посчитали, что девушка нарушила законодательство об общественных объединениях в РК. Был составлен протокол, согласно которому Смаковую оштрафовали по ч. 10 ст. 489 КоАП РК на сумму 184 600 тенге. Жалобу активистки на протокол рассмотрели в Специализированном суде по административным правонарушениям Костаная 26 апреля.

Партия "Алга Казахстан" давно пытается стать легальной, для чего 24 раза подавала заявку в Министерство юстиции РК. Видео с инструкцией с участием Смаковой было впервые опубликовано 6 апреля 2023 года, поэтому Алина просила суд учесть срок давности, который по административным правонарушениям составляет 2 месяца. Повторно то же самое видео опубликовали 24 февраля 2024 года.

- По международным правилам, которые ратифицированы в Казахстане, каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими. - заявила в суде Смаковая. - Пользование этим правом не подлежит ограничениям, и суды не должны применять законы, которые ущемляют права граждан. Если суд усмотрит, что какие-то законы ущемляют права граждан, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный суд. Постановление полиции по ст. 489 КоАП РК грубым образом нарушает мои права! Так как по Конституции мы имеем право на свободу объединений. Возможно, полиция не знает моих конституционных прав. Надеюсь, суд примет справедливое решение.

Постановление о привлечении к ответственности вынес начальник отдела местной полицейской службы Управления полиции Костаная Ернур АЛТАЕВ. Он также выступил в суде по видеосвязи, но из-за плохого качества многие его слова разобрать не удалось.

Адвокат Мейржан ДОСКАРАЕВ, представлявший интересы Смаковой, спросил, кто занимался изучением видео и почему полиция подчеркивает, что партия "является оппозиционной".

- Есть закон об общественных объединениях, есть отдельный закон о политических партиях, - сказал Доскараев. - Я не пойму - почему вы применяете закон об общественных объединениях, когда здесь стоит вопрос о регистрации политической партии?

- Я подчеркну, что в статье все указано. Вы можете ее прочитать, прочитать комментарии к ней, - ответил Алтаев.

Смаковая обратила внимание на то, что, согласно протоколу, видео опубликовано 6 апреля 2024-го, а не 2023 года. И спросила: почему же полиция не привлекла ее к ответственности год назад?

- Я работаю в управлении полиции меньше года, - ответил Алтаев. - Мы провели мониторинг социальных сетей. Сидели, смотрели, наблюдали за общественно-политической ситуцией в городе. Поэтому мы и выявили видео сейчас. Если бы мы его нашли сразу, конечно, сразу приняли бы меры.

В суде посмотрели видеозаписи мониторинга телеграм-канала незарегестрированной партии, сделанные сотрудниками полиции. Кроме того, изучили видео беседы полицейских с Алиной Смаковой на лестничяной площадке перед дверью в ее квартиру.

Судья Елена ЛЫМАРЬ, выслушав участников процесса, не стала удаляться в совещательную комнату и сразу зачитала свое посстановление. Она оставила постановление полиции без изменений, в удовлетворении жалобы Смаковой отказала.

- Часть 10 статьи 489 КоАП предусматривает ответственность за участие в незарегистрированных общественных объединениях, - пояснила Лымарь свое решение. - По закону общественными объединениями в Казахстане признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения, создаваемые на добровольной основе для достижения общих целей. Общественные объединения имеют право распространять информацию о своей деятельности. Указанное полностью согласуется с пунктом 8 статьи 6 Закона "О политических партиях", согласно которому партия может действовать после регистрации. До этого действовать может только оргкомитет партии, но при условии предварительной выдачи подтверждения и в течение 3 месяцев со дня его выдачи. По делу установлено, что 8 апреля 2024 года при мониторинге выявлен материал Алины Смаковой, содержащий информационно-пропагандистскую информацию, направленную на создание политической партии. Вместе с тем партия "Алга, Казахстан!" не зарегистрирована и подтверждение уполномоченному лицу оргкомитета не выдано. Это подтверждается данными с сайта Министерства юстиции, управления общественного развития акимата области. Согласно им в Казахстане значатся 7 политических партий. И "Алга, Казахстан!" в их число не входит. Таким образом информационно-пропагандистская деятельность членами данной партии является незаконной.

Судья также отметила: хотя видео публиковали в прошлом году, оно остается в телеграм-канале, а значит "правонарушение является длящимся".

Алина Смаковая сообщила "НГ", что обжалует постановление административного суда.