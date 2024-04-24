Сторонники незарегистрированной партии "Алга, Казахстан!" сегодня, 24 апреля, вновь попытались сдать документы в Министерство юстиции РК. Они призвали казахстанцев провести акции в поддержку движения у зданий территориальных департаментов. К ограде костанайского департамента к 12 часам вышел один человек - Амангельды КОКУШЕВ.

- Я сторонник партии "Алга, Казахстан!", мне нравятся их идеи справедливого Казахстана. Которые озвучивал Токаев, но мало сделал для их реализации на практике, - сказал "НГ" Кокушев. - Пришел их поддержать сегодня. Я считаю, что в парламенте должна быть настоящая оппозиция. Сейчас в нашем парламенте, я считаю, только провластные партии. Мне нравятся "Алга, Казахстан!" и ее лидер Марат Жыланбаев, как человек и как политик. Он несправедливо осужден. Буду и дальше поддерживать это движение. Алга, Казахстан! Может быть, эти люди тоже его сторонники, раз подошли сюда.

Кокушев указывал на мужчину и женщину, которые ровно в 12 часов припарковались возле здания департамента и, выйдя из машины, начали снимать происходящее на видеокамеру и телефон. Амангельды Кокушев и затем корреспондент "НГ" попросили их представиться, но просьбы были проигнорированы. Одновременно к департаменту подошли заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат КАРЫМСАКОВ и главный специалист отдела внутренней политики акимата Костаная Азамат ОРАЗАЛИЕВ.

- Мы хотим, чтобы здесь не было нарушения законодательства, - сказал Карымсаков.

- Я хотел бы разъяснить закон "О мирных собраниях", - добавил Оразалиев. - Главное, чтобы плакатов не было.

Кокушев поинтересовался: считается ли нарушением, если бы он стоял с плакатом "За мир"?

- Если вы с плакатом, это уже считается одиночным пикетом, - пояснил Оразалиев. - Тематика плаката может быть любой. Но вы должны заранее уведомить акимат о проведении пикета. Ответ местного исполнительного органа должен быть обязательно.

- Уведомить должен, но я же не обязан ждать одобрения? - парировал Кокушев. - Наш президент сказал, что мирные собрания должны носить уведомительный характер, а не с вашего одобрения. Почитайте внимательно, что говорил президент в Послании!

После беседы с чиновником сторонник незарегистрированной партии ушел. Он не разворачивал плакаты и не скандировал лозунги. Представители власти и полиции уехали.

Движение "Алга, Казахстан!" уже в 24-й раз пытается зарегистрировать собственную партию. В последний раз Минюст отказал активистам 14 марта. Тогда в ведомстве указали, что представленный список инициативной группы не соответствует требованиям закона. Однако конкретные нарушения не были указаны. Марафонца и лидера незарегистрированной партии «Алга, Казахстан!» Марата Жыланбаева приговорили к 7-ми годам лишения свободы по обвинению в участии и финансировании партии ДВК, которая в Казахстане признана экстремистской.

Фото Георгия ГОВОРОВА