О необходимости скорректировать проект детальной планировки этого микрорайона речь в этом году шла не раз. Причина - слишком узкие проезды для транспорта и на основных улицах, и в жилой застройке. Какова ситуация сейчас, рассказал аким Костаная.

Фото из архива "НГ"

В июне 2024 года по поводу корректировки ПДП прошли общественные слушания. Тогда главный архитектор проекта Евгений ПЕРФИЛЬЕВ пояснял, что предлагается расширить проезжую часть с 4-х и 6 м до 14 м, обеспечить дополнительные парковочные места во дворах многоэтажных домов, а также пробить проезды к школам и детсадам, чтобы «водителям не приходилось ехать 600 м в объезд».

- Сейчас направляем ПДП на государственную экспертизу. Надеемся, что заключение будет положительным, в январе-феврале мы получим скорректированную ПДП и сможем заложить в бюджет финансирование, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании 12 ноября, - это вопрос №1 для Береке. Работы много. Вместе с расширением проезжей части нужно будет, например, электроосвещение наружное переносить, тротуары. В следующем году мы все эти работы должны завершить.

Аким добавил, что полностью строительство микрорайона планируют завершить в 2026 году. Отдельно прокомментировал строительство жилья в нем по госпрограммам.

- Я думаю, если бюджет не потянет строительство домов (арендных - «НГ») с учетом наших госзакупок, мы будем отдавать свободные пятна под застройку частникам, - сказал аким, - пусть разрабатывают ПДП и строят красивые дома. Сейчас программа обеспечения жильем некоторых категорий населения уже поменялась, мы все равно покупаем у частников квартиры. Раньше строили арендные дома. Но практически все арендное жилье с проблемами, вы знаете. Сегодня мы закупаем 230 квартир в домах коммерческой застройки, и качество квартир там лучше. Поэтому с условием предусматривать в коммерческой застройке и квартиры для выкупа местной властью будем предоставлять территории.

Кстати, из упомянутых 230 квартир город уже приобрел 80, потратив 1,5 млрд. тенге. Еще 150 квартир должны быть куплены до конца года «при поступлении трансфертов из республиканского бюджета».