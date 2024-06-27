За внесение корректировок в ПДП микрорайона Береке проголосовали все 18 присутствующих на слушаниях, которые прошли в малом зале Городской школы детского творчества сегодня, 27 июня. Кто-то из зала крикнул слова радости, не дожидаясь поднесения микрофона. Что изменится в районе?

Главная цель корректировок - расширить проезжую часть с 4-х и 6 м до 14 м и обеспечить дополнительные парковочные места во дворах многоэтажных домов. Об этом на слушаниях сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. Проектировщик - ТОО "Қолдау".

- Проектом предлагается расширение проезжей части по основным улицам, - рассказал главный архитектор проекта Евгений ПЕРФИЛЬЕВ. - Также предлагается увеличение проезда жилой застройки, увеличение парковочных мест там, где предоставляется возможность. И пробьём проезды к школам и детским садам, чтобы водителям не приходилось ехать 600 м в объезд.

Он также объяснил необходимость изменения ПДП:

- В связи с неоднократной корректировкой и массовой застройкой района возникла проблема пропускной способности ранее предложенных и строящихся дорог и проездов. Основная задача нынешней корректировки - именно исправление положения нынешних дорожных сетей и пешеходных связей. Шестиметровые улицы в дальнейшем, когда уже полностью реализуется данный микрорайон естественно справляться не будут. Поэтому возникла у руководства города такая мысль - пока это ещё возможно, расширить проезжую часть.

На слушаниях представитель "Казактелекома" рассказал о том, что при строительных работах был разбит оптический шкаф, который важен для района, поскольку "к нему будет всё подключаться". И попросил застройщика впредь быть аккуратнее.

Напомним, проблему нехватки парковочных мест, которая приводит к узким проездам для машин, обозначил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании 10 июня. Тогда же он отметил, что застройщики не хотят строить паркинги из-за "удорожания квадратного метра". Градоначальник подчёркнул, что стройку в Береке не приостанавливали. И заверил:

- Жилая социальная застройка остаётся актуальной с предыдущего ПДП.

По словам акима, в связи с увеличением числа жителей увеличили количество мест в четырех детских садах - с 240 до 320 в каждом.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА