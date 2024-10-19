Игрок сборной Казахстана забил победный гол в матче "Тобол" - "Ордабасы"
19 октября 2024, 20:11 | Государство
Костанайский "Тобол" обыграл шымкентский "Ордабасы" в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0, решающий гол на 32-й минуте забил защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов.
Несмотря на поражение, "Ордабасы" с 39 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, но при этом не смог оторваться от идущего вторым "Кайрата" (38). "Тобол" же с 33 очками находится на шестой строчке.
Ранее в других матчах данного тура "Женис" победил "Жетысу" (1:0), а "Кайрат" разгромил "Туран" (5:1).
20 октября сыграют "Кызыл-Жар" - "Атырау", "Елимай" - "Астана" и "Кайсар" - "Шахтер". Добавим, что карагандинцы впервые в своей истории не смогли сохранить прописку в премьер-лиге.
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