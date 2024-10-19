Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0, решающий гол на 32-й минуте забил защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов.

Несмотря на поражение, "Ордабасы" с 39 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, но при этом не смог оторваться от идущего вторым "Кайрата" (38). "Тобол" же с 33 очками находится на шестой строчке.

Ранее в других матчах данного тура "Женис" победил "Жетысу" (1:0), а "Кайрат" разгромил "Туран" (5:1).

20 октября сыграют "Кызыл-Жар" - "Атырау", "Елимай" - "Астана" и "Кайсар" - "Шахтер". Добавим, что карагандинцы впервые в своей истории не смогли сохранить прописку в премьер-лиге.