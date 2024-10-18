17 октября в Костанае прошло выездное заседание Аграрного комитета мажилиса парламента РК. В нем участвовал вице-министр сельского хозяйства Азат СУЛТАНОВ. Один из ожидаемых вопросов - о выплате долгов по субсидиям. Только в Костанайской области они составляют более 40 млрд тенге.

По стране долги - 370 млрд тенге.

- Самые чувствительные - по субсидированию ставки вознаграждения. Так как средства на погашение обязательств у аграриев вымываются из оборота, - сказал вице-министр, - работа ведется, если министерство финансов нас поддержит, то к концу года ожидаем решения вопроса.

- Весь объем задолженности планируете до конца года закрыть. Это реально? - уточнил председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса парламента РК Серик ЕГИЗБАЕВ.

- Постараемся хотя бы по ставке вознаграждения... Но не от нас зависит, - ответил Султанов.

Депутаты, однако, не отставали.

Егизбаев попросил «как вице-министра, курирующего данное направление, дать прогноз, когда ждать выплат».

- У вас есть варианты ответа: «мы не знаем когда и ничего обещать не можем» либо «20% все-таки закроем или 10%», - поддержал коллегу депутат Айдарбек ХОДЖАНАЗАРОВ, - фермерам нужно планировать свою деятельность, решать, продавать пшеницу сейчас или держать ее. Сейчас 50 тыс тенге за четвертый класс дают, в сентябре за 70 тысяч могли продать, но ждали же субсидий... Проблема не в том, что мы хотим вас обвинить, вы просто дайте нам определенность. Самое страшное, когда фермер не знает, что ему делать - продавать или ждать. Надо запчасти покупать, за химию рассчитываться.

- Если так разговор пошел, то в ноябре ждать не стоит однозначно, - отозвался Азат Султанов, - но 100 млрд дадим, чтобы помочь на те вещи, о которых говорите.

Ходжаназаров взялся перевести последние слова с «министерского языка на фермерский»

- По субсидиям не получается, но в рамках одного из механизмов льготного финансирования будет ускорена выдача оборотных средств через социально-предпринимательские корпорации. Так? - спросил он и получил утвердительный ответ.

А Егизбаев добавил, что эта мера - сама по себе, а проблемы с погашением задолженности она все-таки не решает.

Вопрос по задолженностям становится еще более актуальным (хотя вроде дальше уж и некуда) в связи с тем, что процесс взятия на себя государством новых обязательств не прерывается. Пример тому — субсидирование транспортных затрат при реализации урожая.

Азат Султанов сообщил, что правила такого субсидирования сейчас разработаны. За основу взяли правила 2011-2012 годов.

- Когда рекордный урожай был и мы обеспечили отгрузку в недостижимые раньше государства Персидского залива, в Африку, Европу, - прокомментировал вице-министр, - в этом году решено возмещать затраты, начиная с 1 сентября. Из расчета $ 40 на тонну, в зависимости от расстояния.

Однако, возмещение отсроченное - будет реально произведено, «как деньги пойдут». При том, что «ситуация с бюджетом сложная».

Фото Галины КАТКОВОЙ