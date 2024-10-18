Казахстанцы теперь могут присвоить или упразднить адрес своей недвижимости через портал eGov.kz, сообщает пресс-служба АО "Национальные Информационные Технологии". Наличие официального адреса, отметили в АО "НИТ", защищает права владельца на имущество в случае споров, передает Informburo.kz.

Услуга доступна как для физических, так и для юридических лиц на безвозмездной основе.

Чтобы воспользоваться ей, пользователям необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Недвижимость – Покупка, продажа, аренда";

выбрать услугу "Присвоение/упразднение адреса объектов недвижимости";

подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

После подачи заявки в личном кабинете появится уведомление о присвоении или упразднении адреса, а также статус запроса с указанием даты получения результата.



"Присвоение адреса придаёт объекту недвижимости официальный статус, необходимый для его идентификации в государственных базах данных. Это позволяет владельцам легально распоряжаться своим имуществом, подключать его к коммунальным системам, а также использовать различные сервисы, включая интернет и почтовую доставку. Наличие официального адреса защищает права владельца на имущество в случае споров и является обязательным для заключения сделок с недвижимостью", – пояснили в АО "НИТ".