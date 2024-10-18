Комитет информационной безопасности возбудил административные дела в отношении Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ответе на депутатский запрос. Эти министерства нарушили сроки эксплуатации информационных систем, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото freepik.com

МЦРИАП совместно с сервисным интегратором "электронного правительства" проводит анализ размещённых сведений о государственных информационных системах. По итогам проверки ведомство уведомляет госорганы о необходимости устранения ошибок.

Если требования не будут учтены, Комитет информационной безопасности может возбудить административное дело в отношении данных госорганов.

"Сейчас в производстве министерства находятся дела в отношении министерств здравоохранения, сельского хозяйства и финансов касательно нарушения сроков эксплуатации систем", – сообщил Мадиев.

Он также отметил, что, согласно информации государственных органов, причинами нарушения сроков опытной эксплуатации являются: