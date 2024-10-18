Минцифры рассматривает административные дела в отношении Минздрава, Минсельхоза и Минфина
Комитет информационной безопасности возбудил административные дела в отношении Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в ответе на депутатский запрос. Эти министерства нарушили сроки эксплуатации информационных систем, передает Informburo.kz.
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МЦРИАП совместно с сервисным интегратором "электронного правительства" проводит анализ размещённых сведений о государственных информационных системах. По итогам проверки ведомство уведомляет госорганы о необходимости устранения ошибок.
Если требования не будут учтены, Комитет информационной безопасности может возбудить административное дело в отношении данных госорганов.
"Сейчас в производстве министерства находятся дела в отношении министерств здравоохранения, сельского хозяйства и финансов касательно нарушения сроков эксплуатации систем", – сообщил Мадиев.
Он также отметил, что, согласно информации государственных органов, причинами нарушения сроков опытной эксплуатации являются:
- секвестирование бюджета на этапе создания/развития систем;
- сложности в прохождении испытания на соответствие требованиям информационной безопасности;
- смена собственника объекта информатизации в процессе создания или развития систем, что происходит из-за реорганизации и упразднения отдельных государственных органов.
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