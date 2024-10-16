Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявлял, что референдум станет проявлением широкого общенационального диалога и примером «слышащего государства». Удалось ли добиться этой цели? Да. На референдум пришли почти 8 млн из 12 млн казахстанцев, имеющих право голоса.

Да. Больше месяца власть как могла вела диалог, разъясняя плюсы АЭС.

Нет. Доверие к результатам референдума без реформы ЦИК - минимальное.

Нет. Референдум создал иллюзию диалога и увеличил пропасть между обществом и властью.

