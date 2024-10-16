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Холодную воду отключат на одну ночь во всем Костанае

16 октября 2024, 13:05 |  ЖКХ

ГКП «Костанай-Су» намерено провести реконструкцию основного резервуара на территории предприятия. На время проведения плановых работ горожан просят запастись впрок водой.

 Иллюстративное фото Properm.ru

Подачу воды на город и распределительную сеть прекратят с 23.00 четверга, 17 октября, до 06:00 пятницы, 18 октября.

В свою очередь, ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за временные неудобства.