Холодную воду отключат на одну ночь во всем Костанае
16 октября 2024, 13:05 | ЖКХ
ГКП «Костанай-Су» намерено провести реконструкцию основного резервуара на территории предприятия. На время проведения плановых работ горожан просят запастись впрок водой.
Иллюстративное фото Properm.ru
Подачу воды на город и распределительную сеть прекратят с 23.00 четверга, 17 октября, до 06:00 пятницы, 18 октября.
В свою очередь, ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за временные неудобства.
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