У кого отключат электроэнергию в пятницу и субботу в Костанае?
Ксения РЕБИК
11 октября 2024, 09:45 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на 11 и 12 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти два дня компания запланировала работы на подстанции и высоковольтных линиях.
Иллюстративное фото
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-40 (работы на ТП)
- 11 октября с 10:00 до 17:00
- ул. Хакимжановой, 7: "Костанайжолдары", "Казавтодор", "Казавтожол", ТОО "Костанай проект",
- ул. Хакимжановой, 11 "Канццентр",
- ул. Хакимжановой, 9, кафе «Публика», «Даллахол»
Частный сектор:
- пр. Абая, 55-61, 61/1 -61/12,
- ул. Алтынсарина, 11-24, 21А, 16/6,
- ул. Сибирская, 2-18, 10/1 -14/7
Спальный сектор:
- ул. Хакимжановой, 13,
- ул. Алтынсарина, 26.
КТП-161А (работы на ВЛ)
с 11 по 12 октября с 09:30 до 17:30
- АЗС №6 –Эталон,
- сауна «Майами-Сити»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова, 1А.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды, 95-191, 191/1-195/3, 113/1-113/11,
- ул. Садовая, 1-22,
- ул. Летунова, 111-125,
- ул. Комарова, 69-134,
- ул. Соколовская, 2-22,
- ул. Рудненская, 1-44, 21/1-21/11, 28/1, 28/13,
- ул. Хакимжановой, 55-154.
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