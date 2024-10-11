План работ Костанайской Горэлектросети на 11 и 12 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти два дня компания запланировала работы на подстанции и высоковольтных линиях.

Иллюстративное фото

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-40 (работы на ТП)

11 октября с 10:00 до 17:00

ул. Хакимжановой, 7: "Костанайжолдары", "Казавтодор", "Казавтожол", ТОО "Костанай проект",

ул. Хакимжановой, 11 "Канццентр",

ул. Хакимжановой, 9, кафе «Публика», «Даллахол»

Частный сектор:

пр. Абая, 55-61, 61/1 -61/12,

ул. Алтынсарина, 11-24, 21А, 16/6,

ул. Сибирская, 2-18, 10/1 -14/7

Спальный сектор:

ул. Хакимжановой, 13,

ул. Алтынсарина, 26.

КТП-161А (работы на ВЛ)

с 11 по 12 октября с 09:30 до 17:30

АЗС №6 –Эталон,

сауна «Майами-Сити»,

агрохимлаборатория по ул. Летунова, 1А.

Частный сектор: