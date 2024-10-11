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У кого отключат электроэнергию в пятницу и субботу в Костанае?

Ксения РЕБИК

11 октября 2024, 09:45 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на 11 и 12 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти два дня компания запланировала работы на подстанции и высоковольтных линиях.

Иллюстративное фото

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-40 (работы на ТП)

  • 11 октября с 10:00 до 17:00
  • ул. Хакимжановой, 7: "Костанайжолдары", "Казавтодор", "Казавтожол", ТОО "Костанай проект",
  • ул. Хакимжановой, 11 "Канццентр",
  • ул. Хакимжановой, 9, кафе «Публика», «Даллахол»

Частный сектор:

  • пр. Абая, 55-61, 61/1 -61/12,
  • ул. Алтынсарина, 11-24, 21А, 16/6,
  • ул. Сибирская, 2-18, 10/1 -14/7

Спальный сектор:

  • ул. Хакимжановой, 13, 
  • ул. Алтынсарина, 26.

 КТП-161А (работы на ВЛ)

с 11 по 12 октября с 09:30 до 17:30

  • АЗС №6 –Эталон,
  • сауна «Майами-Сити», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова, 1А.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды, 95-191, 191/1-195/3, 113/1-113/11,
  •  ул. Садовая, 1-22,
  • ул. Летунова, 111-125, 
  • ул. Комарова, 69-134, 
  • ул. Соколовская, 2-22, 
  • ул. Рудненская, 1-44, 21/1-21/11, 28/1, 28/13, 
  • ул. Хакимжановой, 55-154.