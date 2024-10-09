Учредитель частного учреждения «Ofsted» Айнагуль МУХАМЕДЖАНОВА, которое и пытается создать новые садики, заявила, что будет судиться с отделом образования. «Ничего другого не остается», - характеризовала она свою ситуацию на встрече в палате предпринимателей Костанайской области.

Предприниматель не согласна с протоколом о несоответствии ее образовательных учреждений Правилам размещения в них государственного заказа.

Айнагуль Мухамеджанова и Татьяна Кленье

- История началась с того, что в прошлом году закрыли наши сады при школах, - рассказала Айнагуль Мухамеджанова. - Мы летом нашли помещение в микрорайоне Береке. И уведомили отдел образования, что два сада будут переезжать туда. Уведомили также и министерство просвещения через департамент по контролю в сфере образования. Все лето делали ремонт. Планировали, что открываем один детский сад с русским языком обучения, другой - с государственным. На октябрь был назначен конкурс на размещение государственного заказа. Но нам дали выписку из протокола, из которой следует, что мы не соответствуем правилам размещения госзаказа. При этом у нас есть заключение санэпидслужбы о соответствии обоих садов. Но, видимо, для отдела образования эта служба является некомпетентной.

По мнению предпринимателя, отдел образования применил к ним требованиям, которым малые дошкольные организации соответствовать не должны. ЧУ «Ofsted» намеревалось открыть детсады, каждый из которых был рассчитан всего на три группы по 25 человек.

- Мы подаем в суд , ничего другого не остается, - сказала Мухамеджанова, - мы получили в аренду площади с голыми стенами, делали ремонт, все приспосабливали, уйму денег потратили. За июль, август, сентябрь я уже оплачивала там коммунальные услуги, аренду. Я отправляла жалобу в отдел образования, потом в управление образования, которое направило ее снова в отдел. Идет формальная переписка. Но все досудебные процедуры соблюдены... Мы не первый год работаем в этой сфере. Прежде, чем в приспособленном помещении организовать детский сад, мы всегда спрашиваем и СЭС, и службу ЧС, что нам надо сделать и как правильно это сделать. Сравниваем себя с соседними садами и стараемся сделать лучше, чтобы родителей привлечь. Люди приходят, видят условия, им нравится, но мы им ничем не можем помочь. Мы их направляем в отдел образования, а отдел перенаправляет ко мне.

Здесь необходимо сделать пояснение, насчет «не можем помочь». Речь о том, что большинство родителей хочет, чтобы в частном детсаду их ребенок ходил в бюджетную группу - так намного дешевле. А для этого нужно, чтобы дошкольное учреждение получило государственный заказ.

В данном случае предприниматель, во-первых, считает, что отдел образования взялся за несвойственные ему функции. Оценивать условия пребывания детей - прерогатива СЭС. Во-вторых, требования госоргана явно продиктованы новыми санитарными правилами. В-третьих, руководитель «Ofsted» и ее коллеги, которые участвовали в заседании отраслевого совета по вопросам социальной сферы, говорили о неравноправии частных детских садов в сравнении с государственными.

- Я посмотрела нарушения, которые перечислены в этом протоколе. Если с такими же требованиями мы сейчас пойдем в Костанае по другим детским садам, придется закрыть их все, государственные в том числе, - уверена Татьяна, - ни один из них не соответствует новым СанПиНам (санитарным правилам и нормам - «НГ»). Туалетная комната площадью 16 кв. м, в пищеблоке отдельно холодный цех, варочное помещение, отдельно цех для обработки мяса, отдельно для овощей. Ни один, повторю, государственный сад не имеет сегодня такого набора помещений. А частные находятся в приспособленных помещениях. Они не могут соответствовать таким требованиям. Тем более, что новые правила разработаны для вновь строящихся детских садов. Мы же все получали санитарные заключения по старым правилами. А сейчас, когда комиссия ходит с проверками перед размещением госзаказа, она отталкивается от новых. И сами СанПиНы допускают действие старого санэпидзаключения, а отдел образования — нет. Вот в чем проблема. Министерство здравоохранения и министерство просвещения вообще не контактируют? Это два отдельных государства... - возмущалась учредитель ТОО «Солнышко» Татьяна КЛЕНЬЕ. - Нам все время пеняют: три года был мораторий, вас не проверяли. Да мы каждый день под контролем родителей. Чуть что не так, сразу жалуются, пишут, и на их жалобы есть реакция. Понимаете - если в государственном детском саду на полу линолеум порван, это значит, надо просить деньги из бюджета на ремонт. Если у нас такое найдут, нас надо наказать, закрыть.

- В свое время государство просило частников - открывайте детские сады, помогите разгрузить очередь. У меня было 6 садов, просили: «Открывай и открывай». Мы открывали. Но сейчас их закрыли. Работать стало невыносимо, - поддержала коллегу директор ТОО «Ак ерке и К» Елена ВЕНГЕРСКАЯ.

По словам предпринимателей, хозяева по меньше мере половина частных садов в Костанае подумывают об их закрытии. В городе сегодня действуют 59 детсадов, из которых 35 являются частными, их посещают около 5 000 дошкольников.

- Да, мысль закрыться окончательно посещает. Но у меня есть люди, которые больше десяти лет работают, им до пенсии год-два, куда им идти? Есть работники, где в семье онкобольные, - дополнила круг проблем Айнагуль Мухамеджанова.

До прошлого года ЧУ «Ofsted» имело в областном центре 7 детских садов. Потом по причине или под предлогом (это как посмотреть, подчеркивают предприниматели) освобождения школьных зданий в связи с дефицитом мест для учащихся были закрыты находившиеся на этих площадях садики. В феврале 2024 года Мухамеджанова была вынуждена закрыть сад с казахским языком обучения, в июне закрыли еще три. Два решила передислоцировать.

- Я хозяина помещения в микрорайоне Береке два с половиной года уговаривала - там была очень высокая стоимость аренды, - сказала «НГ» Айнагуль Мухамеджанова, - все-таки достигли соглашения. Мы вложили средства, но теперь вот проблемы с госзаказом. У нас было в прошлом году 680 мест по госзаказу, осталось всего 150. В наших садах много было малышей из многодетных семей, молодые семьи сегодня сплошь ипотеки выплачивают. В новых микрорайонах садов мало, зимой мамам приходится работу оставлять, потому что возить детей далеко не получается. Так что вопрос наличия бюджетных мест в садике очень принципиальный.

По словам предпринимателя, из-за событий последнего времени часть персонала вынуждена была уйти, кого-то удалось пристроить по договоренности в другие дошкольные учреждения, но только временно.