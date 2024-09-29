Горячую воду вновь отключат в мкр. Юбилейный в Костанае
Ксения РЕБИК
29 сентября 2024, 10:17 | ЖКХ
Временное отключение произойдет 30 сентября в связи с подключением новой теплосети в микрорайоне к действующим тепловым сетям, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК". 25 сентября, здесь уже отключали горячую воду, но теперь отключение коснется большего количества домов.
Иллюстративное фото freepik.com
В понедельник временное отключение коснется 26 многоквартирных жилых домов. Горячей воды не будет с 8.00 до 24.00 по следующим адресам:
- Дома №№10, 11, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Под отключение ГВС также попадают следующие объекты:
- ОШ им.Абая,
- Смарт-центр,
- Ледовая арена,
- Жастар сарайы.
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