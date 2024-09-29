Временное отключение произойдет 30 сентября в связи с подключением новой теплосети в микрорайоне к действующим тепловым сетям, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК". 25 сентября, здесь уже отключали горячую воду, но теперь отключение коснется большего количества домов.

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В понедельник временное отключение коснется 26 многоквартирных жилых домов. Горячей воды не будет с 8.00 до 24.00 по следующим адресам:

Дома №№10, 11, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

Под отключение ГВС также попадают следующие объекты: