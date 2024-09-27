Об этом сегодня, 27 сентября, на брифинге в главном офисе предприятия рассказали главный инженер Вячеслав ПЛОТНИКОВ и и.о. начальника планово-экономического отдела ГКП Надежда ПОДАЛЯКОВА.

Таблица - ГКП "КТЭК"

Вчера, 26 сентября, приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области (ДКРЕМ) «КТЭК» утверждены новые тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению теплоэнергией. Как пояснила журналистам Подалякова, это связано с увеличением отпускной цены на газ (на 11,4 %) с 1 июля этого года.

- Тариф для населения увеличится на 2,78 %, а для прочих потребителей - на 2,93 %, - добавила она. - Это связано с тем, что в нашей тарифной смете газ занимает 60 %, и любое увеличение его цены влияет на повышение тарифа.

Плотников также отметил, что из-за повышения цены на газ предприятие понесло убытки в размере более 400 млн тенге.

- Тем не менее мы стараемся без лишних причин не поднимать тариф и не беспокоить население, чтобы не создавать социальной напряженности. И так сейчас, в ожидании отопительного сезона, люди нервничают, - подчеркнул главный инженер «КТЭК». - Но я хочу сразу успокоить: никто без тепла не останется, в отопительный сезон мы войдем.

- Сейчас рассматривается повышение тарифа газовиков в связи с увеличением стоимости транспортировки газа. Это отразится на вашем тарифе? — спросила журналистка Евгения ЕРМАКОВА.

- Нет, уже не отразится. У нас есть право вносить изменения в тариф в таких случаях, - пояснила Надежда Подалякова.

- Это не отразится на населении, но скажется на нас, - добавил Вячеслав Плотников.

Фото Андрея СКИБЫ