Талая вода вокруг жилого сектора по ул. Шипина в весенний паводок 2024 года пошла вдоль Гагаринской плотины, буквально обтекая её, и уже было затопила дома. Но спасла бесхозная дамба, размещённая в черте официальной Гагаринской. Она выступила запасной. Воде не хватало 50 см, как рассказывают местные жители.

Именно в этой дамбе спецтехникой сделали пробоину 25 сентября. Жители говорят однозначно - весной вода смоет весь жилой сектор. Кто и зачем пробил ничейную дамбу и когда восстановит - в материале "НГ".

На вопрос корреспондента, не опасаются ли они за весну, жители ответили: "Мы не опасаемся - мы боимся". Если дамбу не восстановят, под риском затопления окажется около 25 домов.

- Когда вода пошла, она три дня аж ревела потоком. - вспоминает Сергей ЗАБАРА эпизод из детства. - Если сюда зайдёт, паводок всё затопит.

В отделе ЖКХ акимата костаная горожанам сообщили, что дамба - не на их балансе, а пробоину сделали рабочие из ТОО "Межрегионэнерготранзит", чтобы проехать к своим опорам линий электропередач и заменить провода.

- Я два месяца назад на "Ниве" проезжал с другой стороны! - возмущается Забара.

Энергетики обещают восстановить дамбу к 6 октября.

- Они говорили, что дамба не бетонированная. Ну как? Если бы она была не бетонированная, нас бы смыло уже давно. Они говорят так, чтобы потом не заливать бетоном. Чтоб просто засыпать, и всё, - предполагает Забара.

27 сентября жильцы снова встретились с представителями "Межрегионэнерготранзит" и показали, что дамба была бетонной. Компания с этим согласилась.

Рашид Мажкеев: "Вот бетонные осколки"

- Как они восстановят? Они электрики. Разрушать - не строить. Это сложное гидротехническое сооружение, оно должно соответствовать требованиям. Надо засыпать специальным грунтом, утрамбовать, а потом залить бетоном вперемешку с щебёнкой, - говорит житель сектора Рашид МАЖКЕЕВ.





А построила дамбу фирма "Зеленстрой" в конце 1990-х.

- Я ещё пацанёнком был, - вспоминает Сергей Забара. - Я участок специально взял, где моё детство прошло. Тут фирма "Зеленстрой" была, тополя выращивала. И перекачивающая станция была. Они эту дамбу сделали, полностью залили бетоном, армировали.

"НГ" будет следить за ситуацией.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН