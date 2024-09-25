Министр экологии встретится с населением в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
25 сентября 2024, 15:17 | Государство
Встреча министра Ерлана Нысанбаева с населением Костанайской области пройдет в пятницу, 27 сентября, в Жастар сарайы. Начало в 12:30.
Фото с сайта primeminister.kz
- Онлайн-трансляция будет доступна в прямом эфире на официальных страницах Министерства экологии и природных ресурсов и акимата Костанайской области в социальных сетях «Facebook» и «YouTube», - указано в сообщении.
Вход на встречу с населением свободный.
В рамках рабочей поездки министра пройдут его встречи с некоммерческими и общественными объединениями, а также личный прием граждан. Для записи на эти мероприятия необходимо связаться по мобильному телефону: 8 (777) 2583092.
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