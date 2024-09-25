В пример приводят работу водителей, которые сотрудничают с «Яндекс такси». А выгоду связывают с тем, что с 1 сентября 2024 года везде в РК налоговые платежи и социальные отчисления за них имеет право производить оператор интернет-платформы.

В прошлом году платформа «Яндекс.Про» была признана в Казахстане налоговым агентом, то есть официальным посредником между работающим с ее помощью человеком и государством, которому этот человек должен платить налог с дохода, а также делать отчисления: пенсионные, социальные, в ФСМС.

До недавнего времени оператор производил все эти платежи за водителей в пилотном режиме, который действовал для Астаны и Алматы. А с 1 сентября вступили в силу законодательные изменения по вопросам платформенной занятости. И в Социальном кодексе заработала новая статья 102-1. Пилотный проект распространили на всю страну. В целом новации, по мысли разработчиков, вводят щадящий режим налогообложения и социальных платежей для категории работающих на себя, которые склонны уходить в тень.

- Для них государство уже упрощало и процедуру регистрации, и механизмы проведения платежей. С 1 января 2023 года действует специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения «eSalyq Business». В нем можно легко пройти регистрацию ИП. Для таксистов оно очень удобно, - рассказала «НГ» главный специалист управления госдоходов по Костанаю Жанна ТУРГАНОВА. - А тем, кто работает через «Яндекс», даже не нужно было входить в приложение и выбивать чек. Автоматически чек формировался, и с этого дохода проводились отчисления. 1% ложился на лицевой счет, а социальные платежи водители делали сами.

Теперь оператор забирает 4% с дохода, но в них входят все налоговые обязательства и платежи.

- К нам уже приходили на консультацию по этому вопросу, - говорит Турганова, - мы открыли приложение, посмотрели, посчитали. Налогоплательщик сказал, что его механизм устраивает. Ранее, когда сам делал отчисления, из его кармана уходило более 20 000 с учетом стандартных ставок всех платежей: в пенсионный фонд - 10%, на медстрахование - 5% от 1,4% МЗП, социальная выплата - 3,5%, ИПН - 1%, да плюс 1% с дохода. Сейчас ему будет выгоднее.

Оператор платформы, как налоговый агент, в соответствии с поправками в законодательство удерживает: индивидуальный подоходный налог – 1%, согласно пункту 1 статьи 686-3 Налогового кодекса; на социальное страхование – 1%, согласно п. 2 ст. 102-1 Социального кодекса; обязательные пенсионные взносы – 1%, (п. 3 ст. 102-1 Социального кодекса); взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования – 1%, в соответствии с абзацем 2 п. 3 ст. 28 и пп. 3-1) статьи 14 Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Однако, как пояснял 11 сентября в пресс-релизе Комитет государственных доходов Министерства финансов, этот специальный режим, как и любой другой, применяется по выбору исполнителей, то есть работников, предоставляющих услуги. Можно выбрать и другие режимы, применявшиеся и ранее: исчисление от размеров одной МЗП либо исчисление от полученного дохода с применением стандартных ставок социальных платежей. И еще одно уточнение от КГД: если водитель одновременно работает на нескольких платформах, то каждый оператор обязан удерживать ИПН и социальные платежи от дохода водителя по каждой платформе отдельно.

Фото Галины КАТКОВОЙ