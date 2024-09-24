Предложение исходило от подсудимого Александра Пархоменко и его адвокатов. Один из важных вопросов, который стоит перед судебным следствием, - мощность оборудования на мясокомбинате. Обвинение утверждает, что ради получения субсидий она была завышена.

С этим же связана и подделка документов на приобретенное оборудование. Это еще одна уголовная статья, которую вменяют Пархоменко и нескольким подсудимым. Защита же доказывает, что оборудование способно обеспечить переработку 1500 голов КРС и ничего подделывать у подсудимых нужды не было: принимающим решение о субсидировании госорганам были предоставлены реальные данные.

Судья Алтын Байжуманова по поводу выездного заседания сначала колебалась, однако затем решение об этом все-таки приняла.

Сейчас на процессе о хищении бюджетных субсидий, который начался в суде №2 Костаная 24 июня, идет изучение материалов дела. На заседании 23 сентября, прокурор зачитывал стенограммы материалов СОРМ (специальных оперативно-розыскных мероприятий) — прослушивания телефонных разговоров подсудимых, в числе которых не только те пятеро, кого три дня в неделю приводят в зал суда под конвоем, но и главы ТОО, КХ, поставлявших или якобы поставлявших на предприятие скот.

Подсудимые, защитники часто прерывали прокурора вопросами. Все они касались соблюдения законности при включении материалов, полученных с использованием СОРМ, в уголовное дело, идентификации личностей тех, кого прослушивали.

Гособвинитель ответил, что в суд будет приглашен следователь для дачи пояснений.

Пока из ста томов дела изучены документы, содержащиеся в трех.

Фото Галины КАТКОВОЙ