Суд по «мясному делу» проведет все-таки выездное заседание на заводе ТОО «Beef export group»
Галина КАТКОВА
Предложение исходило от подсудимого Александра Пархоменко и его адвокатов. Один из важных вопросов, который стоит перед судебным следствием, - мощность оборудования на мясокомбинате. Обвинение утверждает, что ради получения субсидий она была завышена.
С этим же связана и подделка документов на приобретенное оборудование. Это еще одна уголовная статья, которую вменяют Пархоменко и нескольким подсудимым. Защита же доказывает, что оборудование способно обеспечить переработку 1500 голов КРС и ничего подделывать у подсудимых нужды не было: принимающим решение о субсидировании госорганам были предоставлены реальные данные.
Судья Алтын Байжуманова по поводу выездного заседания сначала колебалась, однако затем решение об этом все-таки приняла.
Сейчас на процессе о хищении бюджетных субсидий, который начался в суде №2 Костаная 24 июня, идет изучение материалов дела. На заседании 23 сентября, прокурор зачитывал стенограммы материалов СОРМ (специальных оперативно-розыскных мероприятий) — прослушивания телефонных разговоров подсудимых, в числе которых не только те пятеро, кого три дня в неделю приводят в зал суда под конвоем, но и главы ТОО, КХ, поставлявших или якобы поставлявших на предприятие скот.
Подсудимые, защитники часто прерывали прокурора вопросами. Все они касались соблюдения законности при включении материалов, полученных с использованием СОРМ, в уголовное дело, идентификации личностей тех, кого прослушивали.
Гособвинитель ответил, что в суд будет приглашен следователь для дачи пояснений.
Пока из ста томов дела изучены документы, содержащиеся в трех.
Фото Галины КАТКОВОЙ
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