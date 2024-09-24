В этом году пилотный проект «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ с применением цифровых технологий» обкатали в Актюбинской области. Его итогами поделились на республиканском семинаре и рассказали, где проект продолжится уже в будущем году, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

Пилотом охватили 134 малокомплектные школы Актюбинской области, в которых обучается порядка 10,5 тыс. школьников. Для уроков применялись цифровые решения стримингового обучения преподавателями опорных школ. В результате реализации проекта школы получили обновленные цифровые кабинеты для онлайн обучения и кабинеты науки для проведения лабораторных работ. Более 1000 педагогов прошли обучение по двум образовательным программам, разработанным Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу».

- Министерство просвещения проводит системную работу по развитию сельских и малокомплектных школ. Из восьми тысяч школ 67,4% расположены в селах, 51,2% являются малокомплектными. Наибольшее количество расположены в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, - сооБщила первый вице-министр просвещения Наталья ЖУМАДИЛЬДАЕВА. - По результатам пилота, реализованного в Актюбинской области, мы наблюдаем значительное повышение качества образования и эффективность обучения в сельских школах. Данный проект будет масштабирован в вышеуказанных регионах в 2025-2026 годах.

В ходе реализации пилота проекта в 77,4% школ решились вопросы доступа к высококачественному интернету и дефицита педкадров, отметили в Министерстве.

Фото Министерства просвещения