«Торпедо» стало вторым соперником «Горняка» в открытом чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy. Поединки продолжили домашнюю серию рудничан, одержавших в первом из них волевую победу над клубом из Усть-Каменогорска (3:1).

Защитник «Гррняка» Сергей Лазарев прерывает проход нападающего «Торпедо» Захара Пархоменко / Фото pro.ligasy.kz

Торпедовцы с первых минут второго матча показали, что намерены взять реванш за поражение в первой встрече. Но и «Горняк» старался повторить свой успех. Первый период прошел в равной борьбе, «Горняк» много атаковал, но за первый период нанес всего четыре броска по воротам «Торпедо». Гости в свою очередь сделали 10 бросков, причем бросок защитника устькаменогорцев Дмитрия Быкова слева в ближнюю девятку за три минуты до первого перерыва достиг цели.

В начале второй минуты второго периода в составе «Горняка» произошли сразу два удаления, Алексей Власкин и Александр Катков сели на две минуты на скамейку штрафников за одинаковые нарушения - за подножки. И гости, при игре в формате «пять на три» уже менее чем через полминуты удвоили свое преимущество. Численный перевес реализовал нападающий «Торпедо» Александр Акмальдинов.

Всего через две секунды после того, как хозяева вернулись к игре с пятью полевыми игроками, они успели усложнить себе игру, нарушив численный состав. И снова численное меньшинство, и снова наказание за это в виде заброшенной шайбы, автором которой на 25-й минуте стал тот же Акмальдинов, оформивший дубль. До второго перерыва и у «Горняка» была ситуация, когда он получил численный перевес после удаления в составе гостей нападающего Андрея Лагунова на пять минут за атаку в область головы и шеи, но реализовать этот длительный численный перевес у рудничан не получилось.

Зато получилось у хозяев огорчить вратаря «Торпедо» Владислава Пестова в третьем периоде после того, как в составе гостей на 48-й минуте в течение трех секунд были наказаны двухминутными штрафами голкипер за умышленный сдвиг ворот и полевой игрок за толчок соперника клюшкой. И при игре в формате «пять на три» нападающий «Горняка» Данила Барабаш реализовал большинство, забросив ответную шайбу после передач Александра Куршука и Валерия Гурина. Но до финальной сирены гостям удалось еще раз отличиться, а автором заброшенной на последней минуте шайбы в ворота Владислава Нурека стал форвард «Торпедо» Ян Тютюньков.

Таким образом устькаменогорскому клубу удалось взять реванш, а клуб из Рудного потерпел первое поражение - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

На этом домашняя серия игр «Горняка» не завершилась, и 28-29 сентября он примет на льду «Горняк арены» хоккейный клуб «Актобе».