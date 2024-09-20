Вторым соперником рудненского «Горняка» в стартовавшем открытом чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy стал клуб «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

К воротам «Торпедо» прорывается нападающий «Горняка» Валерий Гурин / Фото pro.ligasy.kz

Обе команды одержали в первых матчах по две победы - рудничане дважды разгромили на домашнем льду павлодарский «Иртыш» (12:2 и 9:2), а устькаменогорцы в гостях взяли своеобразный реванш у «Актобе» (2:0, 4:1) за поражение в четвертьфинальной серии прошлого чемпионата.

«Горняк» также остановился в прошлом сезоне в четвертьфинале, заняв в регулярном чемпионате шестое место с 55-ю набранными очками в 50 играх. «Торпедо» же завершило регулярный чемпионат на четвертом месте, опередив клуб из Рудного на восемь очков. Устькаменогорцы считались фаворитами и в первом противостоянии этого сезона, которое для «Горняка» стало проверкой в матчах с более сильным соперником после довольно легких побед над павлодарским клубом. Главный тренер рудненского клуба Сергей Невструев сказал перед матчем, что тренерский штаб сделал все, чтобы команда постаралась отойти от голевой эйфории на старте и настроилась на игру с принципиальным соперником. А для рудничан дополнительным поводом для достижения победы было еще и 25-летие защитника команды Сергея Лазарева.

Первый поединок на льду «Горняк Арены» получился очень напряженным и превратился в своеобразное противостояние голкиперов - 24-летнего Владислава Нурека у «Горняка» и 34-летнего Андрея Янкова у «Торпедо», сохранивших свои ворота в неприкосновенности, отразив при этом по 10 бросков. Стоит отметить, что борьба в первом периоде была очень упорной, но при этом и весьма корректной - игровой отрезок прошел без удалений.

Счет в матче был открыт в начале пятой минуты второго периода, когда во время атаки «Торпедо» нападающий устькаменогорцев Захар Пархоменко переиграл-таки Нурека. А через две минуты у гостей появился реальный шанс упрочить свое преимущество, когда в течение 20 секунд в составе «Горняка» вначале был удален Дмитрий Тесленко за задержку соперника клюшкой, а затем двухминутным штрафом был наказан и Нурек за умышленный сдвиг ворот. Но «Горняк» выстоял при игре в формате «три на пять», а на 31-й минуте защитник рудничан Александр Ханьжин подобрал у левого борта в зоне защиты гостей шайбу и сделал передачу открывшемуся в центре перед воротами Даниле Платонову, который броском в упор сравнял счет - 1:1. Счет не изменился до конца периода, хотя гости в нем больше атаковали и имели преимущество по броскам - 13 против 8 у рудичан.

Опасный момент у ворот «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

Судьба матча решилась в третьем игровом отрезке, страсти в котором накалились. Уже на второй минуте периода защитник «Торпедо» Иван Гавриленко был наказан двухминутным штрафом за грубость, а «Горняк» впервые в матче получил численный перевес. Однако уже через четверть минуты и в составе хозяев произошло удаление, и на две минуты за задержку соперника клюшкой был удален Роман Поляничев. Вскоре на рандеву с голкипером гостей убежал нападающий «Горняка» Алексей Козорез, но не смог переиграть Янкова. А на последних секундах игры в формате «четыре на четыре» Оскар Юлбарисов с близкого расстояния переправил шайбу в ворота «Торпедо» после броска слева Данилы Барабаша, получившего передачу от своего капитана Александра Куршука.

В середине периода команды вновь играли с четырьмя полевыми игроками, когда одновременно двухминутными штрафами в составе хозяев был наказан Виктор Васин за удар соперника клюшкой, а в составе гостей - голкипер за умышленную задержку игры, но счет в эти минуты не изменился. А изменился он за полторы минуты до финальной сирены после усилий тройки игроков «Горняка», уже отличившейся в третьем периоде. Но на этот раз шайбу забросил Куршук, а ассистировали ему Юлбарисов и Барабаш. Третья подряд победа рудненского клуба на своем льду - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Сегодня пройдет повторная встреча. Начнется она в 19:00.