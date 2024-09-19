Жителя Костаная, занимавшегося незаконным ввозом в страну и продажей вейпов, выявили сотрудники департамента экономических расследований. Костанаец покупал продукцию на территории Российской Федерации, провозил в Казахстан и продавал через свой Telegram-канал.

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого обнаружили и изъяли 7 498 единиц вейповой продукции.

- 17 сентября прокуратурой Костанайской области утвержден протокол ускоренного досудебного расследования по уголовному делу о незаконном ввозе, продаже и распространении электронных систем потребления (вейпов), - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - Деяния подозреваемого квалифицированы по ст. 301-1 ч.ч. 1, 2 Уголовного кодекса (ввоз, продажа и распространение электронных систем потребления (вейпов).

Санкция статей предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Уголовное дело направлено в суд № 2 города Костанай.

Фото предоставлены пресс-слудбой прокуратуры