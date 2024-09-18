В нескольких районах Костаная отключат холодную воду из-за работ на сетях
Ксения РЕБИК
18 сентября 2024, 10:26 | ЖКХ
В связи с производством врезки к сетям водопровода по адресу пр. Абая 1м/1, на сутки будет прекращена подача питьевой воды.Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су».
Холодной воды не будет в домах абонентов с 9:00 19 сентября до 9:00 до 20 сентября по следующим адресам:
- п. Мехколонна 58.
- п. Геофизик.
- п. Амангельды.
- п. Дружба.
- п. Ударник.
- п. Кунай.
- Микрорайон Кунай.
- Коттеджный поселок «Геофизик».
Социальные объекты:
- Ул. Абая 1б – Супермаркет «Астыкжан».
- Ул. Абая 1с – Торговая компания «Инструмент».
- Ул. Энергетиков 12 – Общеобразовательная школа №30
- Ул. Абая 11в – Поликлиника №6.
- Ул. Целинная 24а – Котельная.
- Ул. Миляева 1 – Котельная.
- Ул. Набережная 7 – Котельная.
- Ул. Парковая 14а – Поликлиника №4.
- Ул. Тухачевского 5А – Магазин смешанных товаров
- Ул. Энергетиков 1 – Ремонт гидравлики.
- Ул. Степная 1А – ТОО «КПСЭ».
- Ул. Геологическая 12 – «Зарина» магазин продуктов.
- Ул. Школьная 14 – Детский сад, ясли.
- Ул. Школьная 1А – Дружбинская средняя школа.
- Ул. Молодёжная 29А – «Сенита» магазин продуктов.
- Ул. Парковая 4/1 – «Надежда» магазин продуктов.
- Ул. Молодежная 14/5 – «Абат» магазин продуктов.
- Ул. Школьная 1 – Магазин продуктов.
- Ул. Байтерек 12 – Чапаевская основная средняя школа.
- Ул. Байтерек 10/2 – «Сәт» Мини-маркет
- Ул. Байтерек 16 – «Байтерек» магазин продуктов.
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