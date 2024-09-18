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В нескольких районах Костаная отключат холодную воду из-за работ на сетях

Ксения РЕБИК

18 сентября 2024, 10:26 |  ЖКХ

В связи с производством врезки к сетям водопровода по адресу пр. Абая 1м/1, на сутки будет прекращена подача питьевой воды.Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су».


Холодной воды не будет в домах абонентов с 9:00 19 сентября до 9:00 до 20 сентября по следующим адресам:

  • п. Мехколонна 58.
  • п. Геофизик.
  • п. Амангельды.
  • п. Дружба.
  • п. Ударник.
  • п. Кунай.
  • Микрорайон Кунай.
  • Коттеджный поселок «Геофизик».

Социальные объекты:

  • Ул. Абая 1б – Супермаркет «Астыкжан».
  • Ул. Абая 1с – Торговая компания «Инструмент».
  • Ул. Энергетиков 12 – Общеобразовательная школа №30
  • Ул. Абая 11в – Поликлиника №6.
  • Ул. Целинная 24а – Котельная.
  • Ул. Миляева 1 – Котельная.
  • Ул. Набережная 7 – Котельная.
  • Ул. Парковая 14а – Поликлиника №4.
  • Ул. Тухачевского 5А – Магазин смешанных товаров
  • Ул. Энергетиков 1 – Ремонт гидравлики.
  • Ул. Степная 1А – ТОО «КПСЭ».
  • Ул. Геологическая 12 – «Зарина» магазин продуктов.
  • Ул. Школьная 14 – Детский сад, ясли.
  • Ул. Школьная 1А – Дружбинская средняя школа.
  • Ул. Молодёжная 29А – «Сенита» магазин продуктов.
  • Ул. Парковая 4/1 – «Надежда» магазин продуктов.
  • Ул. Молодежная 14/5 – «Абат» магазин продуктов.
  • Ул. Школьная 1 – Магазин продуктов.
  • Ул. Байтерек 12 – Чапаевская основная средняя школа.
  • Ул. Байтерек 10/2 – «Сәт» Мини-маркет
  • Ул. Байтерек 16 – «Байтерек» магазин продуктов.