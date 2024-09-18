В связи с производством врезки к сетям водопровода по адресу пр. Абая 1м/1, на сутки будет прекращена подача питьевой воды.Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су».





Холодной воды не будет в домах абонентов с 9:00 19 сентября до 9:00 до 20 сентября по следующим адресам:



п. Мехколонна 58.

п. Геофизик.

п. Амангельды.

п. Дружба.

п. Ударник.

п. Кунай.

Микрорайон Кунай.

Коттеджный поселок «Геофизик».

Социальные объекты:

