В Казахстане пересмотрят условия блокировки банковских счетов. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам, меры принудительного взимания уже работают, когда налоговая задолженность достигает 6 месячных расчетных показателей (МРП), или 22,1 тысячи тенге, в 2024 году.

"А по социальным платежам - медстрахование, соцстрахование, пенсионка - меры принимаются, если задолженность составляет более 1 тенге. Теперь в рамках новых подходов с учетом поручения Главы государства мы будем дифференцировать сумму задолженности. Мы предлагаем до 20 МРП, это 73 840 тенге, не принимать меры принудительного взимания, то есть не будем закрывать счета", - рассказал Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса.

Казахстанцам, чей долг по соцвыплатам составляет 20 МРП или выше, будут направлять извещения.

"Будем направлять ему извещение, что, мол, у тебя есть задолженность и каждый день будет начисляться пеня. Будь добр, оплати налоги", - добавил вице-министр.

Следующая градация - от 20 до 45 МРП, то есть от 73,8 до 166,1 тысячи тенге. В этом случае налогоплательщику направят уведомление, что необходимо погасить задолженность, иначе в течение 30 дней будут приняты меры.

"Если налогоплательщик погасил задолженность - хорошо, если не погасил, то в этом случае мы будем вынуждены закрыть счета. Если налогоплательщик, опять же, не исполнил и у него сумма превышает более 166 тысяч тенге, это свыше 45 МРП, то мы уже приостанавливаем не только счета, мы уже идем на опись имущества, взыскание за счет дебитора, то есть это уже третья мера. Мы начали дифференцировать сумму задолженности", - пояснил Биржанов.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана заявил о необходимости установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога. Глава государства подчеркнул, что следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании.