План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 18 по 21 сентября работы на высоковольтных линиях пройдут в двух районах областного центра.

Иллюстративное фото

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 18 по 21 сентября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,

ул. Валиханова 1-59,

ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20,

ул. Баймагамбетова 266-284,

ул. Шипина 88-100.

КТП-85 (работы на ВЛ)

20 сентября 10:00 до 18:00

Частный сектор: