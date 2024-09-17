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План временного отключения электроэнергии у абонентов обновили в Костанае

Ксения РЕБИК

17 сентября 2024, 18:20 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 18 по 21 сентября работы на высоковольтных линиях пройдут в двух районах областного центра.

Иллюстративное фото

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 18 по 21 сентября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23, 
  • ул. Валиханова 1-59, 
  • ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20, 
  • ул. Баймагамбетова 266-284, 
  • ул. Шипина 88-100.

КТП-85 (работы на ВЛ)

20 сентября 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тобольская 107/1-107/31, 109-206, 
  • ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10, 
  • ул. Кр. Партизан 54-71, 71а, 
  • ул. Наримановская 1-27, 27а,21/11,21/12, 23/1-23/10, 
  • ул. 8 Марта 64-108, 71/1-71/7, 
  • ул. Дачная 1-38, у
  • л. Тобольская 65-134.