План временного отключения электроэнергии у абонентов обновили в Костанае
Ксения РЕБИК
17 сентября 2024, 18:20 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 18 по 21 сентября работы на высоковольтных линиях пройдут в двух районах областного центра.
Иллюстративное фото
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-347 (работы на ВЛ)
с 18 по 21 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,
- ул. Валиханова 1-59,
- ул. Байтурсынова 207-260, 221/2-221/20,
- ул. Баймагамбетова 266-284,
- ул. Шипина 88-100.
КТП-85 (работы на ВЛ)
20 сентября 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тобольская 107/1-107/31, 109-206,
- ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/14, 16/2-16/10,
- ул. Кр. Партизан 54-71, 71а,
- ул. Наримановская 1-27, 27а,21/11,21/12, 23/1-23/10,
- ул. 8 Марта 64-108, 71/1-71/7,
- ул. Дачная 1-38, у
- л. Тобольская 65-134.
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